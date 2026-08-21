CNN Brasil lançará o primeiro programa da TV dedicado a debater a influência sob prisma econômico

A CNN Brasil lançará o primeiro programa da TV brasileira dedicado a debater a influência sob o viés real de negócio. O programa pretende tirar a creator economy do ambiente publicitário e tratá-la sob a perspectiva institucional e de negócios: como líderes, executivos, marcas e criadores constroem relevância, impactam a percepção pública e geram valor ou risco reputacional para as empresas.

A emissora vai trazer para o debate diferentes influenciadores para discutir como a influência não impacta apenas atenção ou alcance.

A produção será gravada em estúdio, terá desdobramentos digitais multiplataforma na CNN e será realizada por meio de uma parceria com a Deck, empresa de influência institucional da FSB Holding.

A pesquisa da Nexus “O poder da influência como decisão de negócio” aponta que 95% dos principais líderes empresariais e gestores de comunicação do país consideram a influência importante para a estratégia de comunicação empresarial, sendo que 78% consideram muito importante.

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De acordo com levantamento da assessoria Statista, o mercado de influência no Brasil deve movimentar R$ 3,5 bilhões em 2026..