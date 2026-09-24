CNJ realiza operação em gabinete de desembargador citado em mensagens de Vorcaro

O CNJ realizou nesta quinta-feira diligências no gabinete do desembargador federal Newton Ramos, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). O magistrado foi citado em mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro.

A presidente do TRF-1, desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, afirmou ter determinado “integral colaboração às autoridades responsáveis pela apuração, assegurando o acesso às dependências, informações e demais elementos institucionais”.

O Banco Master contratou o escritório de advocacia de Camila Ramos, esposa do desembargador, em um contrato que poderia chegar a 427 milhões de reais. Em mensagens enviadas a Vorcaro, Camila e Newton eram tratados como “turma do KN”, uma possível referência às iniciais do ministro Kassio Nunes Marques, do STF, que já reconheceu ser amigo do casal.

Nunes Marques afirmou que “nunca trocou mensagens” nem fez quaisquer pedidos a Vorcaro e classificou como “irresponsáveis” o que chamou de “tentativas de relacionar sua atuação com os serviços prestados pelo filho (que é advogado) ou quaisquer terceiros”.