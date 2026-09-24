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Brasil

CNJ realiza operação em gabinete de desembargador citado em mensagens de Vorcaro

Presidente do TRF-1 afirmou ter determinado 'integral colaboração' com apuração

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 17h32
Fachada da sede do TRF1
Fachada da sede do TRF1 (Ascom/TRF1/Divulgação)
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CNJ realiza operação em gabinete de desembargador citado em mensagens de Vorcaro Priorizar nos meus resultados Google

O CNJ realizou nesta quinta-feira diligências no gabinete do desembargador federal Newton Ramos, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). O magistrado foi citado em mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro.

A presidente do TRF-1, desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, afirmou ter determinado “integral colaboração às autoridades responsáveis pela apuração, assegurando o acesso às dependências, informações e demais elementos institucionais”.

O Banco Master contratou o escritório de advocacia de Camila Ramos, esposa do desembargador, em um contrato que poderia chegar a 427 milhões de reais. Em mensagens enviadas a Vorcaro, Camila e Newton eram tratados como “turma do KN”, uma possível referência às iniciais do ministro Kassio Nunes Marques, do STF, que já reconheceu ser amigo do casal.

Nunes Marques afirmou que “nunca trocou mensagens” nem fez quaisquer pedidos a Vorcaro e classificou como “irresponsáveis” o que chamou de “tentativas de relacionar sua atuação com os serviços prestados pelo filho (que é advogado) ou quaisquer terceiros”.

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