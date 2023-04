CNJ impede que desembargador acusado de favorecer traficantes se aposente

Há uma semana, quando voltou a atuar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TRJR), depois de um mês em aposentadoria compulsoria, o desembargador Siro Darlan entrou com novo pedido para pendurar a toga. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no entanto, barrou a solicitação, alegando que ainda há processo em aberto contra o magistrado. Ele é acusado de beneficiar traficantes do Comando Vermelho, com a concessão de habeas corpus em plantões do judiciário. A jubilação a pedido seria uma saída honrosa para o caso.

Leia mais: CNJ decide aposentar compulsoriamente o desembargador Siro Darlan

Em funçao do processo, o CNJ impôs aposentadoria compulsória como pena, em março. No entanto, há dez dias, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski suspendeu a decisão por meio de uma liminar. Segundo a decisão, os Procedimentos Administrativos Disciplinares abertos contra Darlan usavam como base provas arquivadas pelo STF.

Leia mais: Siro Darlan obtém liminar no STF e tem aposentadoria compulsória suspensa

Se o pedido for acatado pelo Conselho, Darlan pretende atuar como advogado, com foco em questões ligadas à criança e ao adolescente e aos presos, segundo afirmam pessoas próximas. Ele também tem dito a aliados que o caso não passa de perseguição.