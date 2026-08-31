CNJ enviará relatório ao STF apontando avanços no sistema penitenciário em 2025

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O Plano Pena Justa, iniciativa para um sistema penitenciário mais seguro, registrou avanços em mais da metade de seus indicadores em 2025. O eixo de controle de vagas teve o melhor desempenho, com 67,9% de melhorias. O relatório do CNJ e MJ, enviado ao STF, recomenda urgência em financiamento e foco na reinserção social para superar falhas históricas em até 3 anos, com dados abertos à sociedade.

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O primeiro ano completo do Plano Pena Justa (conjunto de ações que visam à construção de um sistema penitenciário nacional mais seguro e eficiente) registrou avanços em mais da metade dos indicadores monitorados — 127 dos 244 —, considerando o período entre janeiro e dezembro de 2025.

As informações integram o Segundo Informe de Monitoramento ao Supremo Tribunal Federal (STF), documento que será enviado à mais alta corte do país pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que coordena o projeto junto com o Ministério da Justiça.

De acordo com os dados, o eixo focado no controle de vagas e fluxo de entrada no sistema carcerário obteve o melhor desempenho proporcional no período, com 67,9% de seus indicadores apresentando avanços, o que reflete uma mobilização institucional inédita para organizar a ocupação carcerária e garantir direitos fundamentais aos presos.

O relatório recomenda medidas financeiras e administrativas que devem ser adotadas de forma urgente para a manutenção do financiamento das reformas. Além disso, o conteúdo do informe solicita a priorização das políticas de reinserção social para que falhas históricas sejam superadas em um cronograma a ser cumprido em até três anos.

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As informações foram obtidas por meio da análise de 2.500 registros oficiais compartilhados por órgãos federais, estaduais e distritais, sendo validadas somente as metas comprovadas documentalmente. Os resultados serão publicados em um painel de transparência, permitindo que a sociedade brasileira acompanhe o cumprimento das obrigações de cada instituição nesse processo.