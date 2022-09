CNJ anula processos contra juizes do Rio

O Conselho Nacional de Justiça anulou os processos disciplinares instaurados contra Juízes Empresariais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por supostas ilegalidades praticadas pelo ex-corregedor e desembargador Bernardo Garcez. Apesar da atuação do atual corregedor, Ricardo Rodrigues Cardoso, em favor da tramitação dos procedimentos, o colegiado decretou a nulidade dos processos. Garcez foi um corregedor considerado linha dura no TJ do estado. Em 2020, ele identificou mais de 3,3 mil processos de execução fiscal em atraso no Tribunal. Procurado, o CNJ não quis se pronunciar sobre o caso, alegando que o processo tramita em sigilo.