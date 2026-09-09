CNI vê risco aos rumos do país e pede ‘reação institucional vigorosa’ contra crise em Brasília

Sem citar o STF, o escândalo das mensagens de Daniel Vorcaro e o afastamento do chefe da Polícia Federal Andrei Rodrigues, o presidente da CNI, o empresário Ricardo Alban, divulgou uma carta, nesta quarta-feira, em que manifesta “extrema preocupação” com os rumos do país diante dos recentes acontecimentos “amplamente divulgados” em Brasília.

“A República enfrenta um teste de integridade inédito. As sucessivas crises que ocorrem em Brasília colocam as instituições em risco. Os recorrentes episódios podem lançar o Brasil num momento de especial gravidade, pois a confiança da população nos poderes públicos é alicerce da democracia”, diz a carta.

“A indústria brasileira clama às autoridades: é preciso bom senso e responsabilidade na condução do Brasil, que vive um momento crucial. Há extrema preocupação com os rumos que o país pode tomar diante dos recentes acontecimentos amplamente divulgados. Tais fatos exigem uma reação institucional vigorosa, de forma justa e responsável”, segue a carta.

Um dos principais líderes do setor produtivo nacional, Alban faz um especial alerta sobre o papel do Judiciário nesse momento desafiador para a República e pede total transparência das autoridades diante da crise de credibilidade que recai sobre os poderes.

“A convivência social pacífica depende da atuação diária, imparcial e equilibrada da Justiça”, diz Alban. “Para lidar com o ineditismo da situação, as discussões devem ser livres, públicas e transparentes, dando ampla oportunidade para os esclarecimentos devidos. O Brasil que queremos construir precisa despertar esperança, inspirar confiança e apontar um caminho para o futuro por meio de bons exemplos”, diz Alban.

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A carta também pede que as autoridades atuem com “equilíbrio e atenção” e alerta: o momento exige uma reação institucional vigorosa, sem negligenciar o país por questões eleitorais. “Nesse momento delicado, alertamos às autoridades sobre a necessidade de os próximos passos terem equilíbrio e atenção, pensando sempre no Brasil e no povo brasileiro em primeiro lugar. É preciso que cada decisão leve em conta a importância de o país buscar mais competitividade e produtividade, de preservar e criar mais e melhores empregos, de tornar o Brasil cada vez mais forte”, diz Alban.

O chefe da CNI pede especial atenção aos temas do país, sem desvios provocados por interesses eleitorais. “Não podemos deixar que questões políticas, eleitorais ou crises institucionais travem o desenvolvimento. Não podemos, mais uma vez, perder as oportunidades de crescimento no cenário internacional. Esse é um momento decisivo de inflexão no qual cada movimento é importante para planejarmos e acreditarmos que o Brasil possa ser próspero para os jovens, com oportunidades econômicas e sociais. Precisamos e devemos manter a esperança e a fé de todos os brasileiros e brasileiras”, diz Alban.

“Convocamos todos os poderes constituídos, empresários e trabalhadores pelo consenso em torno de temas estratégicos para o país, como o estabelecimento de metas fiscais e políticas econômicas estruturantes que possam garantir investimentos e crescimento econômico. Isso só se dará de forma justa, com amplo direito a defesa, sem que haja qualquer influência político-partidária. Definitivamente, somos todos brasileiros e brasileiras e devemos continuar acreditando que vale a pena”, segue o texto.

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Leia a íntegra da carta da CNI:

“Não vamos desistir do Brasil

Presidente da CNI alerta que crises na República colocam as instituições em risco: ‘Não podemos deixar que questões políticas, eleitorais ou tensões institucionais travem o desenvolvimento’

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A indústria brasileira clama às autoridades: é preciso bom senso e responsabilidade na condução do Brasil, que vive um momento crucial. Há extrema preocupação com os rumos que o país pode tomar diante dos recentes acontecimentos amplamente divulgados. Tais fatos exigem uma reação institucional vigorosa, de forma justa e responsável.

A República enfrenta um teste de integridade inédito. As sucessivas crises que ocorrem em Brasília colocam as instituições em risco. Os recorrentes episódios podem lançar o Brasil num momento de especial gravidade, pois a confiança da população nos poderes públicos é alicerce da democracia.

Nesse momento delicado, alertamos às autoridades sobre a necessidade de os próximos passos terem equilíbrio e atenção, pensando sempre no Brasil e no povo brasileiro em primeiro lugar. É preciso que cada decisão leve em conta a importância de o país buscar mais competitividade e produtividade, de preservar e criar mais e melhores empregos, de tornar o Brasil cada vez mais forte.

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A convivência social pacífica depende da atuação diária, imparcial e equilibrada da Justiça. Para lidar com o ineditismo da situação, as discussões devem ser livres, públicas e transparentes, dando ampla oportunidade para os esclarecimentos devidos. O Brasil que queremos construir precisa despertar esperança, inspirar confiança e apontar um caminho para o futuro por meio de bons exemplos.

Não podemos deixar que questões políticas, eleitorais ou crises institucionais travem o desenvolvimento. Não podemos, mais uma vez, perder as oportunidades de crescimento no cenário internacional.

Esse é um momento decisivo de inflexão no qual cada movimento é importante para planejarmos e acreditarmos que o Brasil possa ser próspero para os jovens, com oportunidades econômicas e sociais. Precisamos e devemos manter a esperança e a fé de todos os brasileiros e brasileiras.

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Por isso, convocamos todos os poderes constituídos, empresários e trabalhadores pelo consenso em torno de temas estratégicos para o país, como o estabelecimento de metas fiscais e políticas econômicas estruturantes que possam garantir investimentos e crescimento econômico. Isso só se dará de forma justa, com amplo direito a defesa, sem que haja qualquer influência político-partidária.

Definitivamente, somos todos brasileiros e brasileiras e devemos continuar acreditando que vale a pena.

Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)”