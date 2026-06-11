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Brasil

CNI reúne pré-candidatos ao Planalto em evento no dia 22 de junho

Durante o encontro, a CNI entregará aos pré-candidatos o documento Construindo o Brasil 2050 com as prioridades da indústria para os próximos anos

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 15h54
Três homens em close-up, da esquerda para a direita: um homem de cabelo escuro e terno cinza com gravata azul, um homem de cabelo grisalho e terno azul com gravata vinho, e um homem de óculos e cabelo grisalho com terno azul e gravata listrada vermelha e azul. Todos estão com microfones à frente, falando
Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) estarão no encontro, que reunirá lideranças empresariais e representantes do setor industrial (Andressa Anholete/Agência Senado, Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados e Marcelo Camargo/Agência Brasil/.)
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CNI reúne pré-candidatos ao Planalto em evento no dia 22 de junho Priorize VEJA no Google

Três pré-candidatos à Presidência da República já confirmaram participação no evento A Indústria na Agenda dos Presidenciáveis, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) no dia 22 de junho, em Brasília.

Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) estarão no encontro, que reunirá lideranças empresariais e representantes do setor industrial para discutir propostas, prioridades e desafios para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Durante o encontro, a CNI entregará aos pré-candidatos o documento Construindo o Brasil 2050 com as prioridades da indústria para os próximos anos.

Elaborado com a contribuição de lideranças empresariais e especialistas, o material reúne recomendações para o avanço da agenda de competitividade do Brasil em áreas como ambiente macroeconômico, política industrial, inovação, inserção internacional, energia, infraestrutura de transportes, sustentabilidade, tributação, segurança jurídica e qualificação profissional.

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A publicação busca contribuir para o debate eleitoral e para a formulação de políticas públicas capazes de ampliar a produtividade, estimular investimentos e fortalecer a capacidade de crescimento sustentável da economia brasileira.

Realizado a cada quatro anos, o evento se consolidou como um dos principais fóruns de diálogo entre a indústria e pré-candidatos à Presidência da República. A iniciativa oferece aos pré-candidatos a oportunidade de apresentar suas visões para o país, debater temas estratégicos para a competitividade brasileira e conhecer as demandas do setor responsável por impulsionar investimentos, inovação, empregos e crescimento econômico.

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As participações ocorrerão em momentos distintos da programação, garantindo espaço individual para a apresentação de propostas e para a interação com empresários e representantes da indústria de diferentes segmentos e regiões do país.

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