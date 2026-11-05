CNBB lidera articulação de vários credos por movimento nacional de fraternidade
Reunião em Brasília acerta elaboração de carta conjunta para o Dia Mundial da Paz e agenda comunitária
Líderes de diversas crenças — incluindo os segmentos cristãos, judaicos, islâmicos, espíritas e de matrizes africanas — estiveram reunidos na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) nesta quarta-feira (4) para discutir o combate à intolerância religiosa e promover o entendimento coletivo.
Além de discutir estratégias para a harmonia social e o respeito à diversidade que marca o país, a articulação firmou compromissos para o início do próximo ano. O ponto de partida será a elaboração de uma carta conjunta por ocasião do Dia Mundial da Paz, celebrado em 1º de janeiro de 2027.
A partir da publicação do documento, a intenção é desdobrar o diálogo inter-religioso em ações concretas que mobilizem comunidades de fé em diferentes regiões do Brasil, ganhando alcance nacional.
Nas eleições presidenciais de 2026, a CNBB chegou a ser alvo de declarações do candidato derrotado Flávio Bolsonaro, que acusou a entidade de ajudar o PT a disseminar uma notícia falsa em relação a Nossa Senhora Aparecida. A instituição que representa a Igreja Católica no país rebateu as declarações do senador na ocasião.
Concluído o processo eleitoral, a CNBB demonstra, por meio da iniciativa, que a união entre diferentes credos vai além de momentos de oração, permitindo a construção de um movimento prático em favor da fraternidade.