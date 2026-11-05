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Brasil

CNBB lidera articulação de vários credos por movimento nacional de fraternidade

Reunião em Brasília acerta elaboração de carta conjunta para o Dia Mundial da Paz e agenda comunitária

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 07h30
Grupo diverso de vinte pessoas, incluindo religiosos e representantes de comunidades tradicionais, posando em frente ao prédio da CNBB com fachada de concreto e vidro
Encontro na sede da CNBB (.//Divulgação)
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CNBB lidera articulação de vários credos por movimento nacional de fraternidade Priorize VEJA no Google

Líderes de diversas crenças — incluindo os segmentos cristãos, judaicos, islâmicos, espíritas e de matrizes africanas — estiveram reunidos na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) nesta quarta-feira (4) para discutir o combate à intolerância religiosa e promover o entendimento coletivo.

Além de discutir estratégias para a harmonia social e o respeito à diversidade que marca o país, a articulação firmou compromissos para o início do próximo ano. O ponto de partida será a elaboração de uma carta conjunta por ocasião do Dia Mundial da Paz, celebrado em 1º de janeiro de 2027.

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A partir da publicação do documento, a intenção é desdobrar o diálogo inter-religioso em ações concretas que mobilizem comunidades de fé em diferentes regiões do Brasil, ganhando alcance nacional.

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Nas eleições presidenciais de 2026, a CNBB chegou a ser alvo de declarações do candidato derrotado Flávio Bolsonaro, que acusou a entidade de ajudar o PT a disseminar uma notícia falsa em relação a Nossa Senhora Aparecida. A instituição que representa a Igreja Católica no país rebateu as declarações do senador na ocasião.

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Concluído o processo eleitoral, a CNBB demonstra, por meio da iniciativa, que a união entre diferentes credos vai além de momentos de oração, permitindo a construção de um movimento prático em favor da fraternidade.

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