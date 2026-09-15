Clube Caiçaras compra um terço de ilha na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio

O Clube dos Caiçaras arrematou, nesta terça-feira, 15, um terreno de 11 300 metros quadrados. O leilão foi realizado na sede do Rioprevidência, no Centro da cidade, e o lance vencedor foi de 23,3 milhões de reais — o valor mínimo estabelecido para a venda.

A área faz parte do clube há décadas. Situado em uma ilha na Lagoa Rodrigo de Freitas, o terceiro bairro mais valorizado da cidade, o Caiçaras vinha utilizando o espaço por meio de cessões. Agora, a instituição é de fato dona do “terço da ilha”, que inclui cinco quadras de tênis, dois campos de futebol e quadras de areia.

O mais recente acordo de cessão tinha sido acertado no dia 5 de maio e garantia o uso do terreno em troca do pagamento de 39 772 reais mensais ao governo do estado. Antes disso, o último acordo era de maio de 2015, quando o pagamento mensal estabelecido era menor — 23 200 reais por mês. Todo este terreno é, na verdade, um aterro, registrado oficialmente em 1980. Antes dele, o clube administrava uma área de aproximadamente 22 mil metros quadrados, que formava a ilha toda.

Fundado em 1931 por três famílias de Ipanema, o Caiçaras passou a ocupar a ilha na Lagoa em 1935, quando o local pertencia ao poder público. Três anos depois, em 1938, recebeu o domínio útil do terreno, mediante o pagamento de 600 mil réis anuais à Prefeitura do então Distrito Federal. A sede funcionou assim até 1960, quando o clube recebeu também o domínio direto da ilha, com a condição de que, caso se dissolva ou se funda com outra entidade privada, a posse do local volta ao poder público. Essas condições valem até hoje.