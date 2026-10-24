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Citado por Roberta Luchsinger, empreiteiro ligado a Lulinha foi ao Planalto em 2025

Nas redes, Amauri Pinha se apresenta como presidente do Conselho de Administração da Empresa Construtora Brasil/Mota-Engil desde janeiro de 2025

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 14h01
Prédio do Palácio do Planalto, sede do governo federal do Brasil, em Brasília
Prédio do Palácio do Planalto, sede do governo federal do Brasil, em Brasília (Antônio Cruz/Agência Brasil)
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Citado por Roberta Luchsinger, empreiteiro ligado a Lulinha foi ao Planalto em 2025 Priorize VEJA no Google

Citado por Roberta Luchsinger como parceiro de Lulinha em negócios bilionários no governo Lula, o empreiteiro Amauri Pinha esteve no Palácio do Planalto em 19 de março de 2025, segundo dados da própria Presidência da República.

Segundo a amiga do filho do presidente Lula, Pinha era vizinho de Lulinha quando assumiu um posto estratégico no grupo de uma empreiteira internacional, a portuguesa Mota-Engil, que conquistou contratos bilionários na gestão petista.

Além de obras de infraestrutura, Lulinha teria atuado para abrir portas em ministérios de Brasília para que os “clientes” tivessem a chance de disputar negócios em mineração, ferrovias e portos.

“Não estou dentro dessa história, mas conheço essa história”, disse Roberta Luchsinger em entrevista ao canal CNN Brasil recentemente. “Até onde sei, quem se tornou presidente dessa empresa no Brasil é o vizinho dele, o Amauri, o Amauri Pinha… Isso tem que ser questionado. O presidente da República tem que questionar”, seguiu Roberta.

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Nas redes, Amauri Pinha se apresenta como presidente do Conselho de Administração da Empresa Construtora Brasil/Mota-Engil desde janeiro de 2025.

Tanto ele, quanto Lula, Lulinha e a empreiteira negaram irregularidades, após as falas de Roberta insinuando que algo deveria ser investigado, mas não é porque a Polícia Federal blinda o filho de Lula e o próprio governo.

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