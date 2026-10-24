Citado por Roberta Luchsinger, empreiteiro ligado a Lulinha foi ao Planalto em 2025

Citado por Roberta Luchsinger como parceiro de Lulinha em negócios bilionários no governo Lula, o empreiteiro Amauri Pinha esteve no Palácio do Planalto em 19 de março de 2025, segundo dados da própria Presidência da República.

Segundo a amiga do filho do presidente Lula, Pinha era vizinho de Lulinha quando assumiu um posto estratégico no grupo de uma empreiteira internacional, a portuguesa Mota-Engil, que conquistou contratos bilionários na gestão petista.

Além de obras de infraestrutura, Lulinha teria atuado para abrir portas em ministérios de Brasília para que os “clientes” tivessem a chance de disputar negócios em mineração, ferrovias e portos.

“Não estou dentro dessa história, mas conheço essa história”, disse Roberta Luchsinger em entrevista ao canal CNN Brasil recentemente. “Até onde sei, quem se tornou presidente dessa empresa no Brasil é o vizinho dele, o Amauri, o Amauri Pinha… Isso tem que ser questionado. O presidente da República tem que questionar”, seguiu Roberta.

Continua após a publicidade

Nas redes, Amauri Pinha se apresenta como presidente do Conselho de Administração da Empresa Construtora Brasil/Mota-Engil desde janeiro de 2025.

Tanto ele, quanto Lula, Lulinha e a empreiteira negaram irregularidades, após as falas de Roberta insinuando que algo deveria ser investigado, mas não é porque a Polícia Federal blinda o filho de Lula e o próprio governo.