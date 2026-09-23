Cirurgião é baleado no Maracanã após comprar carro blindado para se proteger de assaltos no Rio

O cirurgião vascular Harold Benjamin Aranibar, de 43 anos, foi baleado durante um assalto na Avenida Professor Manoel de Abreu, na região do Maracanã, zona norte do Rio. O médico retornava de um plantão no Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, quando foi cercado por criminosos.

Segundo o relato dele, uma motocicleta atingiu o retrovisor do Jeep Compass blindado que dirigia e, enquanto tentava verificar o dano, outra moto com dois homens se aproximou. Os assaltantes exigiram celular, carteira e aliança.

Harold foi atingido no braço esquerdo quando tentou pegar o celular que havia caído dentro do veículo. O disparo provocou uma fratura grave no ombro e a bala ficou alojada no banco do motorista. Mesmo ferido, ele conseguiu dirigir por cerca de 25 minutos até um hospital na zona sul. O médico passou por uma cirurgia para estabilizar o osso e deverá realizar um novo procedimento para colocar placa e parafusos. Apesar do ferimento, os movimentos da mão e do braço foram preservados.

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O episódio aconteceu apenas quatro meses depois de Harold ter sido assaltado nas proximidades da Rodoviária do Rio, quando perdeu carteira, celular e aliança. Após o primeiro crime, ele comprou o carro blindado. Agora, diante da nova ocorrência, o médico e a mulher consideram deixar a cidade com as duas filhas. O caso é investigado pela 12ª DP (Copacabana), que busca imagens de câmeras de segurança e tenta identificar os suspeitos.