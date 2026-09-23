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Cirurgião é baleado no Maracanã após comprar carro blindado para se proteger de assaltos no Rio

Médico voltava de um plantão quando foi abordado por dois criminosos

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 13h46
Homem de meia-idade, com barba por fazer e expressão séria, deitado em cama de hospital, vestindo avental cirúrgico. Seu braço esquerdo está enfaixado e com um fixador externo metálico, enquanto o braço direito tem uma pulseira de identificação hospitalar. O fundo é um quarto de hospital com cabeceira de madeira clara e lençóis brancos
O cirurgião vascular Harold Benjamin Aranibar (//Arquivo pessoal)
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Cirurgião é baleado no Maracanã após comprar carro blindado para se proteger de assaltos no Rio Priorizar nos meus resultados Google

O cirurgião vascular Harold Benjamin Aranibar, de 43 anos, foi baleado durante um assalto na Avenida Professor Manoel de Abreu, na região do Maracanã, zona norte do Rio. O médico retornava de um plantão no Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, quando foi cercado por criminosos.

Segundo o relato dele, uma motocicleta atingiu o retrovisor do Jeep Compass blindado que dirigia e, enquanto tentava verificar o dano, outra moto com dois homens se aproximou. Os assaltantes exigiram celular, carteira e aliança.

Harold foi atingido no braço esquerdo quando tentou pegar o celular que havia caído dentro do veículo. O disparo provocou uma fratura grave no ombro e a bala ficou alojada no banco do motorista. Mesmo ferido, ele conseguiu dirigir por cerca de 25 minutos até um hospital na zona sul. O médico passou por uma cirurgia para estabilizar o osso e deverá realizar um novo procedimento para colocar placa e parafusos. Apesar do ferimento, os movimentos da mão e do braço foram preservados.

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O episódio aconteceu apenas quatro meses depois de Harold ter sido assaltado nas proximidades da Rodoviária do Rio, quando perdeu carteira, celular e aliança. Após o primeiro crime, ele comprou o carro blindado. Agora, diante da nova ocorrência, o médico e a mulher consideram deixar a cidade com as duas filhas. O caso é investigado pela 12ª DP (Copacabana), que busca imagens de câmeras de segurança e tenta identificar os suspeitos. 

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