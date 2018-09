O candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, comentou neste domingo, em São Paulo, o vídeo em que ele foi flagrado xingando e dando empurrão em um homem que se apresenta como repórter durante campanha em Roraima, no sábado 15. “Apareceram lá uns provocadores, mas acho que se deram muito mal”, disse Ciro.

Confira o vídeo:

O candidato se irritou em Boa Vista (RR), ao ser questionado sobre suas manifestações a respeito do conflito na Venezuela e dos brasileiros que agrediram alguns desses estrangeiros. “Ciro, o senhor reafirma o que disse sobre os brasileiros que tiveram aquela manifestação da fronteira, que chamou os brasileiros de canalhas, desumanos e grosseiros?”, questionou um cidadão que se identificava como jornalista no local. O candidato, então, respondeu: “Vá para a casa do Romero Jucá, seu filho da p…”. Instantes depois, Ciro diz para sua equipe para tirá-lo dali. “Esse aqui é do Romero Jucá. Tira ele, tira ele. Prende ele aí”, afirma o candidato. Ele também dá um leve empurrão no homem.

Nas suas redes sociais, o homem se identifica como Luiz Petri e escreve que estava apenas cobrindo o evento. “Daí, em um ato de covardia, o Senhor Ciro Gomes me deu um soco na barriga e me xingou de filho da p… fiquei sem reação porquê (sic) não sou de violência. Apenas fiz uma pergunta”, escreveu. Até o início da tarde do domingo, o vídeo tinha sido reproduzido 294 mil vezes.

(com Estadão Conteúdo)