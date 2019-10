Ciro Gomes sobre Luciano Huck: “chega de estagiários na presidência”

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT), terceiro colocado nas eleições de 2018, afirmou que o apresentador Luciano Huck, cotado para concorrer à próxima eleição, não tem experiência no setor público ou na atividade política. “Não é o momento de mandar um estagiário para a Presidência da República, disse em entrevista a Folha de São Paulo e UOL. “Você passa numa esquina e vê ali aqueles meninos fazendo malabares, jogando coisas, engolindo fogo. Eu acho aquilo admirável. Mas você entregaria seu filho com apendicite para um malabarista genial fazer a cirurgia dele? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Qual é a credencial? Não é do Luciano Huck. Pelo amor de Deus, chega de mandar estagiário para a Presidência da República.”

O ataque de Ciro Gomes não se limitou a Huck. Comentou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem “desmoralizado” a Justiça ao insistir em não passar para o regime semiaberto. Sbre Bolsonaro e Dilma Rousseff: “O Bolsonaro pateticamente diz assim: ‘Eu não entendo de economia´. Aí tem uma decisão para tomar. Nós vamos fazer um sistema tributário mais regressivo, que cobra mais do mais pobre e menos do mais rico, ou um sistema mais progressivo, que cobra mais do rico e menos do pobre? Quem arbitra isso? O presidente não entende. Aí a Dilma [Rousseff]. Experiência anterior na política? Nada. Aí vai para o governo e não consegue juntar um terço dos deputados de uma Câmara Federal que se revelou à venda. A Dilma é tão fraca, tão inexperiente, e o lulopetismo não assume responsabilidade nenhuma de ter imposto ao Brasil, pela popularidade extraordinária e merecida do Lula, uma inexperta.

Ao ser perguntado sobre uma possível renúncia de Bolsonaro, ele disse: “Eu acho que ele não termina, mas é um mero palpite. Por quê? Porque o Bolsonaro não tem traquejo para o antagonismo.”