Cinegrafista da GloboNews é expulso de debate da Band após agredir repórter

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Um cinegrafista da GloboNews foi expulso do debate da Band entre os candidatos ao governo de São Paulo após um desentendimento com um repórter do portal Brasil de Fato. O repórter foi atingido no nariz e precisou de atendimento médico. A Band lamentou o episódio e o agressor foi prontamente retirado do local.

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Um cinegrafista da GloboNews foi expulso pela equipe de segurança da Band pouco antes do começo do debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, neste domingo, 9, no estacionamento da emissora no bairro do Morumbi, na zona oeste da capital paulista. O motivo foi um desentendimento com um repórter do portal Brasil de Fato.

Jornalistas aguardavam os candidatos ao Palácio do Bandeirantes Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) para a entrevista inicial antes do confronto. Neste momento, um empurra-empurra ocorreu e o repórter do portal Brasil de Fato foi atingido por uma cabeçada no nariz, atribuída pela segurança da Band ao cinegrafista da GloboNews. Na sequência, após uma breve discussão, um segurança da emissora que realiza o debate neste domingo exigiu a retirada do funcionário da GloboNews.

O repórter do Brasil de Fato precisou de atendimento porque seu nariz começou a sangrar. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros no estacionamento da emissora. Há possibilidade de registro de boletim de ocorrência por agressão. O espaço está aberto para manifestação da GloboNews.

Veja, a seguir, a nota da Band sobre o episódio: “A Band lamenta profundamente o episódio ocorrido entre dois profissionais da imprensa, momentos antes do início do debate. A emissora repudia qualquer forma de violência e informa que a pessoa atingida recebeu atendimento imediato da equipe médica, enquanto o agressor foi prontamente retirado das dependências da empresa.”

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