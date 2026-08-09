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Brasil

Cinegrafista da GloboNews é expulso de debate da Band após agredir repórter

Um boletim de ocorrência deve ser registrado ainda neste domingo, depois do encontro entre os candidatos

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 20h14 | Atualizado em 10 ago 2026, 05h17
Ambiente de estúdio com cortinas pretas e iluminação azul, exibindo um banner BAND ELEIÇÕES. Há mesas redondas de madeira com cadeiras pretas, sofás azuis escuros e plantas decorativas. Uma televisão exibe uma imagem colorida no fundo
Confusão ocorreu antes do debate em SP (Renato Pizzutto/Band/Divulgação)
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Cinegrafista da GloboNews é expulso de debate da Band após agredir repórter Priorizar nos meus resultados Google

Um cinegrafista da GloboNews foi expulso pela equipe de segurança da Band pouco antes do começo do debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, neste domingo, 9, no estacionamento da emissora no bairro do Morumbi, na zona oeste da capital paulista. O motivo foi um desentendimento com um repórter do portal Brasil de Fato.

Jornalistas aguardavam os candidatos ao Palácio do Bandeirantes Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) para a entrevista inicial antes do confronto. Neste momento, um empurra-empurra ocorreu e o repórter do portal Brasil de Fato foi atingido por uma cabeçada no nariz, atribuída pela segurança da Band ao cinegrafista da GloboNews. Na sequência, após uma breve discussão, um segurança da emissora que realiza o debate neste domingo exigiu a retirada do funcionário da GloboNews.

O repórter do Brasil de Fato precisou de atendimento porque seu nariz começou a sangrar. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros no estacionamento da emissora. Há possibilidade de registro de boletim de ocorrência por agressão. O espaço está aberto para manifestação da GloboNews.

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Veja, a seguir, a nota da Band sobre o episódio: “A Band lamenta profundamente o episódio ocorrido entre dois profissionais da imprensa, momentos antes do início do debate. A emissora repudia qualquer forma de violência e informa que a pessoa atingida recebeu atendimento imediato da equipe médica, enquanto o agressor foi prontamente retirado das dependências da empresa.”

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