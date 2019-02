Cinco jovens estão desaparecidos há duas semanas em SP

Cinco jovens estão desaparecidos desde o dia 21 de outubro em São Paulo. Robson Fernando Donato de Paula, de 16 anos, Caíque Henrique Machado Silva e Jonathan Moreira Ferreira, ambos de 18 anos, Cesar Augusto Gomes, de 19 anos, e Jones Januário, de 30 anos, moradores do Jardim Rodolfo Pirani, Zona Leste da capital paulista, saíram de suas casas para ir a Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, e não foram mais vistos desde então.

Robson, Caíque, Jonathan e Cesar haviam combinado com garotas que conheceram por meio do Facebook a ida à cidade, onde participariam de uma festa. Januário levaria os jovens de carro a Ribeirão Pires, já que nenhum deles dirige.

Segundo relatos de familiares dos jovens à Secretarial municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Jonathan enviou a uma amiga um áudio por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, em que afirma estar sendo abordado por policiais militares no Rodoanel, onde foi encontrado o carro onde ele e os amigos estavam.

Conforme publicou o portal G1, o rapaz diz no áudio “Ei, tio. Acabo de tomar um enquadro ali. Os polícia [sic] tá me esculachando. Não vai ter como encostar ai nas duas pistas não, mano. Cê [sic] é louco, o bagulho tá louco”.

A polícia também investiga outra mensagem de voz, em que o jovem informa a um amigo que o veículo sofreu uma pane e eles precisariam de ajuda para sair do local.

Ainda conforme o relato dos familiares à Secretaria de Direitos Humanos, o carro estava sem as chaves e dentro dele foram encontrados apenas duas fraldas e a pomada utilizadas por Robson, que é cadeirante. Ele ficou paraplégico no ano passado, após ter levado um tiro na coluna disparado por PMs. Quando foi baleado, ele estava em um carro roubado e teria tentado fugir.

De acordo com o ouvidor da Polícia Militar, Júlio Cesar Neves, houve uma reunião no início da tarde desta sexta-feira com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Mágino Alves. “Ele nos prometeu fazer uma investigação, vai colocar o Águia na região e uma equipe especializada para entrar na mata”, diz Neves. Segundo a SSP, equipes do Comando de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar, e do Grupamento Aéreo passam a auxiliar as buscas em áreas de mata fechada na região de Ribeirão Pires.

A Secretaria informa que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) instaurou um inquérito para investigar o caso e que não há indícios de participação de policiais militares no desaparecimento. A Corregedoria da PM acompanha a investigação da Polícia Civil.