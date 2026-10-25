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Brasil

Cinco estados e o DF vão às urnas para escolher governador neste domingo

Das 27 unidades federativas, Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e Distrito Federal tem disputa de segundo turno

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 08h48 | Atualizado em 25 out 2026, 08h55
Teclado de urna eletrônica com botões numéricos em braile, e teclas coloridas "BRANCO", "CORRIGE" (laranja) e "CONFIRMA" (verde), também em braile
Urna eletrônica (Antonio Augusto/TSE)
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Seis unidades da Federação terão a disputa pelo governo definida no segundo turno das eleições de 2026. Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins voltarão às urnas no dia 25 de outubro, depois de nenhum candidato alcançar mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno.

A segunda votação será disputada pelos dois candidatos mais votados em cada uma dessas unidades da Federação. Entre as disputas que seguirão abertas está a do Distrito Federal, onde a governadora Celina Leão (PP) chegou a 49,93% dos votos e ficou próxima de encerrar a eleição já no primeiro turno.

Quem disputa o segundo turno no Espírito Santo?

No Espírito Santo, os dois candidatos que avançaram foram o ex-deputado Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB). Eles também voltam a se enfrentar na segunda rodada da eleição.

Como ficou a disputa no Distrito Federal?

A eleição no Distrito Federal será decidida entre Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT). Celina chegou a 49,93% dos votos no primeiro turno, mas não alcançou a maioria absoluta necessária para vencer sem uma nova votação.

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Com isso, os eleitores do Distrito Federal terão de escolher entre os dois candidatos no dia 25.

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Quem avançou no Rio Grande do Norte e no Tocantins?

No Rio Grande do Norte, Allyson (União) e Cadu de Lula (PT) disputarão o governo no segundo turno. Os dois terminaram a primeira etapa da eleição nas posições que garantem participação na votação decisiva.

No Tocantins, a disputa será entre a senadora Professora Dorinha (União Brasil) e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB). Assim como nos demais casos, nenhum candidato obteve mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno.

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Quais serão as disputas no Acre e no Amazonas?

No Amazonas, Omar Aziz (PSD) e a professora Maria do Carmo avançaram para o segundo turno e voltarão a se enfrentar nas urnas em 25 de outubro. 

No Acre, a definição do governo ficará entre Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos). Os dois foram os candidatos mais votados na primeira rodada e seguem na disputa.

Quando acontece o segundo turno?

O segundo turno das eleições de 2026 está marcado para um domingo, 25 de outubro. 

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Eleições 2026
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