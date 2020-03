Cinco assuntos para começar seu dia

Bolsa em queda livre, intervenção do Ministério da Economia, reforma tributária e efeitos da pandemia de coronavírus no Brasil e no mundo e nas áreas de entretenimento e esporte. Esses são os cinco principais assuntos para você começar seu dia bem-informado.

ECONOMIA

Em novo dia de pânico e circuit breaker, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em forte queda de 13,7% nesta segunda-feira puxada pelas ações de empresas voltadas ao turismo, que estão sendo afetadas pela pandemia de coronavírus. Para tentar frear os efeitos econômicos causados pela doença, o Ministério da Economia anunciou um conjunto de medidas avaliado em 147 bilhões de reais. A expectativa é de que a bolsa reaja nesta terça.

POLÍTICA

Para não paralisar o trabalho no Legislativo diante do avanço do vírus, o Congresso estuda que votações sejam feitas à distância. Isso influenciaria diretamente nas votações das reformas administrativas e tributária que devem ser enviadas por Paulo Guedes em breve. A expectativa, inclusive, era de que o ministro fosse ao Congresso para tratar das propostas, mas, na agenda do Congresso, a reunião na Comissão Mista Especial da reforma tributária marcada para hoje foi cancelada.

BRASIL

Segundo dados oficiais do Ministério da Saúde, o país tem 234 casos do novo coronavírus. A tendência é que o número chegue a 300 nesta terça, já que são muitos os casos confirmados pelas secretarias estaduais de saúde que ainda não entraram no balanço do órgão federal. Um homem internado no Rio de Janeiro e uma mulher em Brasília são os casos mais graves. O governo, no entanto, reluta em decretar estado de emergência.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), por sua vez, anunciou várias medidas que entram em vigor hoje, quando a capital paulista entra em situação de emergência. Todos os museus, bibliotecas, teatros e centros culturais do estado serão fechados. O governador João Doria (PSDB) recomendou que teatros, cinemas e casas de shows privados também cerrem as portas por 30 dias.

No Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel (PSC) afirmou durante entrevista no Palácio Guanabara na segunda-feira que vai decretar situação de emergência no estado. Com isso, shoppings devem reduzir seu funcionamento, e academias e restaurantes devem ser fechados. As férias escolares serão antecipadas. O decreto começa a valer nesta terça.

Detentos de cadeias de São Paulo se rebelaram na segunda-feira contra medidas de restrição impostas pelo governo paulista – como suspender as saídas temporárias – para evitar a propagação da Covid-19 no sistema carcerário. Pelo menos quatro penitenciárias (em Mongaguá, Tremembé, Porto Feliz e Mirandópolis) tiveram motins. No presídio de Mongaguá, houve fuga de centenas de presos e oito agentes foram feitos reféns.

MUNDO

De acordo com os últimos dados apurados por agências de notícias, mais de 183 mil pessoas ao redor do mundo estão infectadas pelo novo coronavírus e 7.715 morreram. São ao menos 162 países ou territórios que registraram casos de Covid-19. A Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou ainda que há registro de morte de crianças. Além disso, os casos em todo o mundo ultrapassaram infecções na China e países da América Latina anunciaram restrições em suas fronteiras. Na França, o governo anunciou o confinamento de toda a população e Trump admitiu que há possibilidade de recessão nos EUA.

SOB QUARENTENA

Já no mundo das artes e dos esportes, a segunda-feira foi de novas decisões importantes. A Rede Globo decidiu por reformular sua grade e substituir novelas que terão as gravações paralisadas. A emissora ainda quebrou um protocolo e avisou os participantes do ‘BBB20‘ sobre a nova doença. Pelo mundo, servições de streaming e emissoras de TV suspenderam gravações de séries, que serão atrasadas. O ator inglês Idris Elba foi diagnosticado com a doença e o também ator Tom Hanks, que também está com coronavírus, deixou o hospital na Austrália.