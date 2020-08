Cidades do sul do Brasil registram neve; confira fotos e vídeos

A onda histórica de frio que chegou ao Brasil provocou temperaturas negativas e registros de neve em cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina nas últimas horas. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou temperaturas próximas a – 5°C em São Joaquim (SC) e – 8°C em Bom Jardim da Serra (SC) na última madrugada madrugada. A tendência é que o fenômeno se repita ao longo desta sexta-feira, 21, com neve e chuvas de granizo em diversas cidades do país.

O onda de frio é causada por uma massa de ar polar vinda da Argentina e também deverá ter efeitos, menos intensos, em cidades do centro-oeste, sudeste e parte do norte brasileiro. No Paraná, apesar da expectativa, não houve registro de neve até o momento.

ASSINE VEJA Clique e Assine

“Com a presença da intensa massa de ar frio, há previsão de geada ao amanhecer do dia 21 no Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina. No dia 22, as geadas poderão ocorrer de forma mais generalizada no oeste dos estados da Região Sul e também no sul do Mato Grosso do Sul e Sudoeste de São Paulo”, informou o Inmet.

Como de costume, a expectativa em torno do fenômeno levou turistas de várias partes do país ao sul do país. Mesmo diante das restrições em função da pandemia de coronavírus, a rede hoteleira da serra catarinense está lotada. Confira imagens do Brasil congelado:

TEMPO | Neve em Bom Jardim da Serra (SC) em vídeo do Chalés Altos da Montanha. pic.twitter.com/0VFvzKcMbN — MetSul.com (@metsul) August 21, 2020

Continua após a publicidade

TEMPO | Neve nesta noite na estrada entre Bom Jesus e São Francisco de Paula em vídeo de Rodrigo Eckert. pic.twitter.com/Vha42AHPh5 Continua após a publicidade — MetSul.com (@metsul) August 21, 2020

Continua após a publicidade

TEMPO | Canela com neve nesta noite gelada de quinta-feira no Sul do Brasil. ⛄️❄️ pic.twitter.com/kJbSkK3tla — MetSul.com (@metsul) August 21, 2020

Continua após a publicidade

TEMPO | Neve em São José dos Ausentes nesta noite. pic.twitter.com/ui89WIvHWG — MetSul.com (@metsul) August 21, 2020

Continua após a publicidade

TEMPO | Neve na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, nesta noite. pic.twitter.com/OFfHhIcZaf — MetSul.com (@metsul) August 21, 2020

Continua após a publicidade

A neve chegou no meu lindo Estado de Santa Catarina ❄❄❄❄❄❄ Bom Jardim da Serra 🥶 pic.twitter.com/AAwBHkCtpM — K3LL¥ 🇧🇷 TEMOS UM BRASIL A ZELAR 🇧🇷 (@PS_K3LLY) August 21, 2020

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

TEMPO | Neve em São Francisco de Paula. Fotografias de @M45528107. pic.twitter.com/KtFZc2Zndn — MetSul.com (@metsul) August 20, 2020

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

TEMPO | Amanhecer de hoje em Garibaldi (RS) por @crisgehlen. pic.twitter.com/YV0xl8j6u0 — MetSul.com (@metsul) August 21, 2020 Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

TEMPO | Amanhecer congelante hoje em Ciríaco (RS) em fotografias de @SimioniJuliano1. pic.twitter.com/Vpq7O3QURu — MetSul.com (@metsul) August 21, 2020

Continua após a publicidade

TEMPO | Viatura da @brigadamilitar_ coberta de neve nesta noite na Serra Gaúcha. pic.twitter.com/qcHPFNzcZN — MetSul.com (@metsul) August 21, 2020

Continua após a publicidade

A melhor parte de nevar no Brasil é que começam os bonecos de neve da deepweb pic.twitter.com/BXOOxCuO5C Continua após a publicidade — Gui Baldi (@GuiBaldi) August 21, 2020

Continua após a publicidade

TEMPO | Neve e geada sobre automóveis nesta manhã em São José dos Ausentes (RS). Fotografias de Nilson Wolff. pic.twitter.com/gKqrkdnQXE — MetSul.com (@metsul) August 21, 2020