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Cidades de SC decretam situação de emergência após chuvas intensas com granizo

Defesa Civil acompanha o cenário com mais de mil residências afetadas e já iniciou a entrega de itens de assistência humanitária aos municípios atingidos

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 ago 2026, 14h19 | Atualizado em 30 ago 2026, 14h26
Caçamba de picape branca cheia de fardos pretos cilíndricos e retangulares, alguns com etiquetas brancas, indicando apreensão de mercadoria. Ao fundo, um veículo branco com logo do Governo de Santa Catarina
Itens de assistência humanitária foram entregues em Quilombo  (Coordenadoria Regional de Defesa Civil de São Lourenço do Oeste/Divulgação)
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Mais de vinte cidades de Santa Catarina foram afetadas pelas chuvas fortes acompanhadas de queda de granizo entre a noite de sexta-feira e a madrugada deste domingo. Alguns municípios, entre eles, Bom Jesus, Quilombo, Ipuaçu, Biguaçu e Florianópolis, decretaram situação de emergência.

A decisão foi reflexo da extensão dos prejuízos, com mais de mil residências afetadas, segundo levantamento da Defesa Civil de Santa Catarina.

A situação é acompanhada de perto pela Defesa Civil catarinense, que já iniciou a entrega de itens de assistência humanitária, como telhas, peças de cumeeira, colchões e kits de acomodação, para famílias que tiveram suas casas danificadas pelo temporal.

Além dos municípios em situação de emergência, outras regiões de Santa Catarina também enfrentaram ocorrências ligadas ao temporal. Na região de Xanxerê, Entre Rios registrou 80 residências afetadas pela queda de granizo, Ouro Verde contabilizou 23 residências atingidas, Passos Maia teve danos em uma residência e em uma estrebaria, e Abelardo Luz sofreu destelhamentos e avarias em estrutura rural.

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Na Serra catarinense, Bocaina do Sul relatou ruas alagadas após o período de chuva intensa, enquanto Bom Retiro e Lages tiveram queda de granizo sem danos reportados.

No sul do estado, Meleiro segue em levantamento de danos e Jacinto Machado contabilizou três residências atingidas. Em Irani, no Meio-Oeste, a Defesa Civil também apura os prejuízos causados pelo granizo.

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Em Zortéa, na região de Campos Novos, um vendaval derrubou árvores e danificou uma residência. Em Anchieta, no Extremo-Oeste, o vento forte destelhou galpões e residências e obstruiu vias rurais com quedas de árvores. Na Grande Florianópolis, Palhoça registrou a queda de um muro de contenção em via pública. Nenhuma das ocorrências deixou vítimas.

Na região de Joaçaba, os municípios de Joaçaba, Ouro, Luzerna e Lacerdópolis registraram queda de granizo e seguem levantando os danos, enquanto em Porto Belo, no Litoral Norte, chuva intensa com ventos fortes provocou alagamentos pontuais em vias públicas.

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A Defesa Civil de Santa Catarina permanece em monitoramento e em contato permanente com as coordenadorias municipais para atualização das ocorrências e adoção das medidas necessárias de resposta.

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