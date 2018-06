Cidade gaúcha amanhece coberta de gelo neste sábado

A temperatura mínima na região Sul do país deverá atingir dois graus negativos (-2ºC) neste sábado. A previsão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é que o tempo fique parcialmente nublado com geada no planalto Sul de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Em Santana do Livramento, localizada a 500 quilômetros de Porto Alegre, houve formação de geada na manhã deste sábado. A mínima registrada pelo Inmet foi de 1ºC.

De acordo com o instituto, a menor temperatura até o momento ocorreu em São José dos Ausentes, na Serra, onde os termômetros haviam marcado -1,9°C. Em Gramado, registrou-se 0,8 grau negativo. A capital Porto Alegre teve a temperatura mais fria do ano, com mínima de 3,8°C durante a manhã, e 4,4°C na madrugada.

O tempo seco, frio e ensolarado predomina em quase todos os municípios, ainda em função de uma massa de ar polar.