Ciclovias, passarelas e novas obras: Rota Mogiana passa à iniciativa privada com pacote de melhorias

A partir deste domingo, 1º, cerca de 520 quilômetros da Rota Mogiana passam oficialmente para o comando de uma concessionária, que administrará o trecho pelos próximos 30 anos. A malha rodoviária cruza 22 municípios paulistas, ligando Campinas a Ribeirão Preto e à divisa com Minas Gerais.

O plano operacional prevê investimentos de 9,4 bilhões de reais na mobilidade e na segurança da região. Entre as intervenções projetadas, destacam-se a implantação de mais de 36 quilômetros de ciclovias nas rodovias SP-107 e SP-342, o aprimoramento de passarelas e travessias e a reforma de 135 pontos de ônibus ao longo do trecho concedido.

Para otimizar o fluxo viário, a concessionária fará um estudo detalhado sobre os trajetos mais utilizados por ciclistas. O contrato determina que as obras considerem a integração com estruturas cicloviárias já existentes, além de garantir condições para a circulação nos acostamentos e vias marginais.

Segundo o governo paulista, as intervenções seguirão o cronograma do Plano de Obras e Investimentos. A fiscalização e o acompanhamento dos prazos ficarão a cargo da Artesp, a agência reguladora estadual que fiscaliza os transportes no estado, para assegurar o cumprimento das melhorias prometidas.