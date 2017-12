Ciclone Guará se forma no litoral brasileiro

Um ciclone se formou neste sábado na costa do Espírito Santo e no Sul da Bahia, informou a Marinha por meio de nota.

Caracterizado como tempestade subtropical, ele recebeu o nome de Guará e está ocasionando ventos fortes e ondas entre 3 e 5 metros.

De acordo com a nota, o ciclone está se afastando do litoral e se deslocando para o leste. A partir do final da noite deste sábado, ele irá desviar para a região Sudeste. O fenômeno deve perdurar até a próxima segunda-feira. A Marinha alerta para que navegantes evitem a região.