Chuvas em SC deixam 15 mortos e Defesa Civil alerta para novos temporais

As fortes chuvas em Santa Catarina deixaram 15 pessoas mortas. Desde a última quinta-feira, a região do Vale do Itajaí é atingida por temporais e a Defesa Civil estadual alerta para riscos de fortes chuvas nesta madrugada.

De acordo com a Defesa Civil, há um alerta de deslizamentos para os próximos dias em virtude da chuva forte e persistente. Em Presidente Getúlio o risco é muito alto, e alto nas cidades de Garopaba e São José. Há risco moderado nas cidades de Rio do Sul, Brusque, Tijucas, Governador Celso Ramos e Palhoça. Não está descartada a ocorrência de enxurradas e alagamentos.

De acordo com as autoridades locais, foram 12 mortes em Presidente Getúlio, duas em Rio do Sul e uma em Ibirama. Seis vítimas continuam desaparecidas. Até o momento 184 pessoas estão desabrigadas e 284 desalojadas. A 15ª vítima foi encontrada na tarde desta quinta-feira enquanto o marido era velado em uma cidade vizinha.

A região não tinha histórico de deslizamento e, por isso, as cidades atingidas não tem um plano de contingência para episódios como este.

Continua após a publicidade

Neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou a região do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O presidente afirmou que o Ministério da Defesa tem dado apoio ao atendimento às vítimas. “O Governo Federal entra com o apoio do Exército Brasileiro nas operações de restabelecimento e a Defesa Civil Nacional com o trabalho dos técnicos pra simplificar as ações e agilizar o repasse de recursos para os trabalhos de restabelecimento”, explicou o chefe da Defesa Civil do estado, Aldo Baptista Neto.

– Sobrevoo das áreas que foram atingidas pelas fortes chuvas em Santa Catarina. O @mdregional_br , @rogeriosmarinho , está oferecendo todo o apoio no atendimento às vítimas e na elaboração dos planos de trabalho para mitigação dos danos. pic.twitter.com/jzaHdhN34N — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 19, 2020