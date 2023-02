Chuvas em São Paulo deixam 23 mortos, diz prefeito de São Sebastião

As fortes chuvas que atingem São Paulo desde a noite de sábado e que provocaram deslizamento de encostas e enchentes nas cidades do litoral norte do Estado deixaram até o momento 23 pessoas mortas, 228 desalojadas e 338 desabrigadas. A informação foi confirmada pelo prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB).

Entre os mortos estão uma criança de sete anos em Ubatuba e um bebê de nove meses de idade em São Sebastião. O governador de SP, Tarcísio de Freitas, decretou estado de calamidade pública nas duas cidades e também em Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga. Ele fez um sobrevoo na região.

Helicópteros da PM, Bombeiros e do Exército dão apoio aos trabalhos de salvamento. A Rodovia Mogi-Bertioga segue interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim. No total, 104 bombeiros trabalham nos resgates.

O governo de SP ainda não divulgou a identidade das vítimas fatais.