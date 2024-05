Frente fria causa temporais em SC e PR; RS deve ter chuvas isoladas

Após a catástrofe climática no Rio Grande do Sul, que deixou até o momento 155 mortos segundo o último balanço Defesa Civil do estado, as chuvas vão dar uma trégua neste sábado 18. Segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o Rio Grande do Sul terá chuvas isoladas e mais fracas, principalmente no norte do estado. Em outros lugares, embora o dia seja nublado e bastante frio, com temperaturas variando entre 13ºC e 18ºC no estado, com máxima de 16ºC em Porto Alegre e provável geada na região da Campanha Gaúcha, não há previsão de chuva para este final de semana e segunda-feira.

Um quadro diferente, porém, deve se apresentar em Santa Catarina e Paraná, que com a chegada da nova frente fria na região Sul, deve chover até 100 milímetros no final de semana e aumentar a instabilidade da área, com perigo de novas inundações e deslizamentos de terra, como sinalizam alertas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Ainda de acordo com o Inmet, a partir do dia 17, a passagem de um novo sistema frontal provocará volumes de chuvas que podem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento na região Sul, principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Frente fria e sol em outras regiões

A frente fria que se movimenta sobre o Sul do pais também deve se aproximar de São Paulo, amentando a nebulosidade e causando pancadas de chuva no Mato Grosso do Sul, segundo a Climatempo. As chuvas também devem ganhar força no Norte, especialmente no Pará, Amapá, Roraima e Amazonas e no litoral do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Maranhão. Já Tocantins e Acre devem ter o dia ensolarado, assim como no Nordeste, em que Bahia, Maranhão, Pernambuco e Piauí terão o final de semana com calor forte.