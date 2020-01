Chuvas causam desabamentos e enchentes em SP e RJ

As chuvas que atingem os estados de São Paulo e Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 2, provocaram enchentes e deslizamentos.

Na Grande São Paulo, o temporal provocou ao menos dezesseis desabamentos, segundo o Corpo de Bombeiros. Uma adolescente foi resgatada com escoriações dos escombros de uma casa em Santa Isabel, na parte norte da região metropolitana. Em Barueri, um muro caiu sobre uma residência. Os moradores foram resgatados sem ferimentos.

Os bombeiros receberam ainda 33 chamados relacionados a problemas enfrentados com enchentes. Na Zona Norte da capital paulista, o Córrego Perus transbordou. Duas ruas da região ficaram alagadas de forma intransitável. A forte chuva também atinge o extremo sul da cidade, nos bairros de Engenheiro Marsilac e Parelheiros, e na zona leste – no Brás, no Pari, no Belém e na Mooca.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da cidade de São Paulo, as chuvas, alternadas com períodos de melhora, podem se estender durante a noite e madrugada. Essa situação aumenta o risco de deslizamentos em áreas de encosta.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, as cidades de Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis foram as mais afetadas pelas chuvas. A Defesa Civil municipal emitiu alertas para as três regiões e registrou pelo menos dezesseis ocorrências, três delas de deslizamentos de terra. Segundo o sistema de alerta da Prefeitura do Rio, há registros de chuva nos bairros da Tijuca, Saúde, Jardim Botânico e Santa Teresa.

🌧️CHUVA NO RIO 🌧️ | Registros de chuva nos últimos 15 minutos, 1 hora e 24 horas (em mm). pic.twitter.com/WyPWdDNv7N — Sistema Alerta Rio – Prefeitura do Rio (@AlertaRio) January 2, 2020

(Com Agência Brasil)