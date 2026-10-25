Chuva forte causa transferência de local de votação em Itapevi (SP)

As fortes chuvas que atingiram municípios paulistas durante a madrugada deste domingo, 25, levaram à transferência de um local de votação em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo. A alteração foi realizada por volta das 7h30, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Os eleitores que votariam nas seções 439ª e 474ª do Centro Municipal de Educação Básica Professor Edevaldo Caramez devem se dirigir à Escola do Futuro ETI Professor Irany Toledo de Moraes, situada na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 1.400, no Jardim Santa Rita. De acordo com o tribunal, alagamentos tornaram o endereço original inacessível.

Ao longo da semana, seis locais de votação previstos para o segundo turno das eleições precisaram ser transferidos no estado em razão de condições climáticas adversas. Além de Itapevi, houve mudanças em Presidente Prudente, São João da Boa Vista e Ibitinga, no interior, e nos bairros paulistanos do Tucuruvi e do Jabaquara.

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Eleitores que tiverem dúvidas sobre eventuais alterações podem entrar em contato com a Central de Atendimento Telefônico ao Eleitor, pelo número 148. Também é possível obter informações pelo site do TRE-SP ou pelo WhatsApp, no telefone (11) 3130-2200.

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A Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores confirmem o endereço antes de sair de casa. A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou no portal da Justiça Eleitoral, na seção “Consultas”, opção “Onde Votar”.

[Com informações da Agência Brasil]