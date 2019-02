Chuva deixa 255 desabrigados no litoral de São Paulo

A chuva que vem atingindo o litoral do estado de São Paulo nos últimos dias deixou ao menos 255 pessoas desalojadas ou desabrigadas em Ubatuba e no Guarujá, segundo dados da Defesa Civil estadual. Em Ubatuba, no litoral norte, o mau tempo provocou o transbordamento de rios e deslizamentos de terra.

A estrutura de abastecimento de água foi parcialmente danificada. Não houve registro de pessoas feridas, mortas ou desaparecidas. Ficaram desalojadas 15 famílias, ou cerca de 55 pessoas, e desabrigadas 45 famílias, ou 180 pessoas. Todos foram levados para o Ginásio Municipal de Esporte, no centro da cidade.

Os rios Grande, Tavares, Acaraú, Indaiá, Ubatumirim, Pro-Mirim, Itamambuca e Arariba da Prata transbordaram. Entre os locais mais atingidos pelas águas em Ubatuba estão os bairros Perequê-Açu, Parque Guarani, Botafogo, Maranduba, Sertão da Quina, Rio Escuro, Lazaro, Saco do Ribeira, Perequê Mirim, Praia Grande, Seis Marias e Estufa. As áreas rurais dos bairros Pincinguaba, Estufa e Ipiranguinha também foram afetadas.

No Guarujá, litoral sul de São Paulo, quatro famílias foram removidas de suas casas preventivamente. Aproximadamente 20 pessoas ficaram desalojadas. Os locais atingidos foram os bairros Vila Cachoeira e Vila Jatobá.

Previsão – Esta terça-feira ainda será chuvosa em grande parte do Brasil, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). O tempo deve ficar nublado com pancadas de chuva em grande parte das regiões norte, centro-oeste e sudeste.

Também há a possibilidade de chuva forte no Maranhão e no extremo oeste da Bahia. Áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva a partir da tarde no noroeste do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e no nordeste de Minas. Nas demais áreas haverá sol, variação de nuvens e possibilidade de pancada de chuva rápida e localizada no leste e litoral sul da Bahia, no norte do Maranhão, oeste e norte do Piauí.

(Com Agência Estado)