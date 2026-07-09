Chiquinho Brazão é alvo de operação da PF contra esquema de desvio de emendas parlamentares

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A Polícia Federal deflagrou uma operação para desmantelar um esquema de desvio de verbas de emendas parlamentares federais destinadas a ONGs no Rio de Janeiro. Entre os alvos estão dois mandados de prisão preventiva e o ex-deputado Chiquinho Brazão. A investigação aponta para crimes como peculato e lavagem de dinheiro, com bloqueio patrimonial de R$ 100 milhões. Saiba mais sobre os detalhes da ação.

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A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 9, uma operação para desmantelar um esquema de desvio de recursos de emendas parlamentares federais destinadas a ONGs no estado do Rio de Janeiro. Ao menos 60 agentes cumprem dois mandados de prisão preventiva e 21 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Entre os alvos, está o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

A Justiça também determinou medidas de bloqueio patrimonial em R$ 100 milhões. Os alvos podem responder pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Outras acusações podem surgir ao longo das diligências.

As investigações apontaram que parte dos recursos de emendas parlamentares federais para entidades sem fins lucrativos, que mantinham contratos e parcerias com órgãos da administração pública federal, teria sido desviada através de pagamentos indevidos, empresas interpostas, usadas como intermediárias, e outros mecanismos para ocultar a origem e o destino dos valores.

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“Segundo apurado até o momento, os investigados teriam utilizado organizações da sociedade civil, pessoas físicas e pessoas jurídicas vinculadas ao grupo para movimentação financeira e ocultação patrimonial, com indícios de repasses realizados por meio de empresas e terceiros utilizados como interpostas pessoas”, afirmou a PF em comunicado.

As suspeitas de irregularidades incluem superfaturamento, conluio entre empresas participantes das cotações de preços e inexecução contratual. A ação desta quarta tem como objetivo “a coleta de provas, a identificação de outros envolvidos, o aprofundamento da análise financeira e patrimonial dos investigados e a recuperação de ativos potencialmente relacionados aos fatos apurados”, acrescentou a nota.

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