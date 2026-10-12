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Brasil

Cheia de lances incomuns, disputa bilionária envolvendo a Petrobras entra na pauta do TJRJ

Caso sobre indenização de 2,7 bilhões de reais reivindicada por uma fornecedora da estatal deve ser julgado pela 19ª Câmara de Direito Privado do tribunal

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 16h01 | Atualizado em 12 out 2026, 17h20
tjrj
Caso envolve grandes bancas de advocacia ligadas a parentes de ministros do STF (./.)
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A Justiça do Rio de Janeiro deve julgar, na quarta-feira, uma disputa que mobiliza algumas das maiores bancas de advocacia do país e pode causar um prejuízo bilionário aos cofres da Petrobras.

Presidente da 19ª Câmara de Direito Privado do TJRJ, o desembargador Luciano Rinaldi marcou a retomada de um julgamento que analisará um pedido de indenização de aproximadamente 2,7 bilhões de reais reivindicada por uma empresa de locação de sondas de perfuração contra a estatal.

A controvérsia, segundo interlocutores do processo, envolve duas sondas de perfuração que deveriam passar por intervenções técnicas em um prazo de 150 dias, mas ficaram indisponíveis para a estatal por 468 dias, numa das unidades, e 387 dias na outra. Segundo a defesa da Petrobras, a fornecedora das sondas decidiu cobrar da Petrobras pelo uso dos equipamentos, como se disponíveis estivessem à estatal.

Num primeiro julgamento, em 2022, o TJRJ decidiu a favor da Petrobras, rejeitando o direito à indenização, com votos dos desembargadores Sérgio Seabra Varella e Luiz Fernando de Andrade Pinto.

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A lógica acolhida pelo tribunal, naquele julgamento, foi de que a experiência da empresa no setor impunha-lhe o dever de dimensionar adequadamente o tempo necessário às intervenções. Além disso, não houve aditivo contratual que autorizasse a prorrogação pretendida pela empresa das sondas.

Depois dessa decisão, o caso virou uma novela, chegando a tramitar no STJ, em Brasília, e a voltar ao TJRJ. Nesse caminho, escritórios de parentes de ministros do STJ foram contratados para tentar reverter o caso a favor da empresa que cobra os 2,7 bilhões de reais da Petrobras.

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Diferentes manobras jurídicas incomuns foram registradas, chamando a atenção da comunidade jurídica. Agora, quatro anos depois, o tema retorna para a pauta do TJRJ, mas interlocutores da Justiça fluminense relatam a existência de pressões ilegítimas para que o caso não seja analisado. A situação registrada no TJRJ já chamou a atenção do CNJ em Brasília.

Em tempos de crise no Judiciário e de denúncias envolvendo ministros do STF e a advocacia de parentes em diferentes causas bilionárias, o caso está sendo acompanhado com lupa.

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