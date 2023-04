Chefe de milícia é morto em apartamento de luxo no Rio de Janeiro

Um dos líderes da milícia que atua na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, foi morto nesta terça-feira, 18. O sargento do Exército José Carlos Ferreira Junior, conhecido como Júnior Gringo, foi morto durante uma troca de tiros com agentes da Polícia Civil. O confronto ocorreu durante uma operação do setor de inteligência, que cumpria um mandado de prisão contra o miliciano. Ao chegar em sua residência, uma cobertura de luxo no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade, os policiais foram recebidos a tiros.

Júnior Gringo, de acordo com a polícia, era um dos líderes do grupo paramilitar que cometia crimes e extorquia comerciantes e moradores em São João de Meriti, município com cerca de 500 000 habitantes. O miliciano ainda é apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como um dos chefes de um grupo de extermínio que atua na periferia do estado. “Ele resistiu à abordagem e realizou diversos disparos contra os agentes, que revidaram. Ele foi atingido no confronto e morreu no local”, informou, por meio de nota, a assessoria da Polícia Civil.

Moradores das regiões controladas pelo bando do sargento do Exército apontam que, além da exploração de serviços como água, luz e internet, havia, inclusive, toque de recolher imposto pela quadrilha.