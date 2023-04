Chefe de milícia é autorizado a trabalhar como auxiliar de serviços gerais

Uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concedeu progressão de pena a Horácio de Souza Carvalho, miliciano condenado a 22 anos de prisão, que agora poderá trabalhar como auxiliar de serviços gerais e será monitorado por tornozeleira eletrônica. A medida, aprovada no final de março pela Vara de Execuções Penais, ressalta que o benefício foi concedido pelo condenado ter feito cursos e por ter sido aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Ele cumpria a pena regime semi-aberto desde o ano passado.

Preso em flagrante em fevereiro de 2018, Horácio de Souza Carvalho é apontado pelo Ministério Público Estadual como um dos chefes da milícia em comunidades na Zona Norte e Zona Oeste do Rio, como o Morro do Campinho, que vive guerra entre milícia e tráfico há quatro meses.

Em nota a VEJA, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informa que não comenta decisões de magistrados.