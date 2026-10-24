Chefe de instituto de pesquisa detona ‘fraudes’ em pesquisas de segundo turno

Ler Resumo





O diretor do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, critica duramente o uso de dados de abstenção em sondagens eleitorais, classificando a prática como fraude. Segundo ele, a abstenção é imprevisível e manipular esses dados permite aos institutos definirem qualquer resultado. Saiba mais sobre essa polêmica.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Diretor do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo condena o uso de dados de abstenção para definir os resultados de sondagens eleitorais, a exemplo de procedimento adotado recentemente por um grande instituto contratado por um veículo de imprensa.

“Fazer ponderação em pesquisas sobre quem vai votar ou não, é fraude. Abstenção é imprevisível. Não se pode considerar”, diz Hidalgo.

Os institutos que têm realizado pesquisas medindo o impacto da abstenção alegam que o meio tornou-se um dos principais fatores para aumentar a precisão dos levantamentos e aproximar os resultados das pesquisas ao que é apurado pelas urnas eletrônicas.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Para Hidalgo, ao usar essa lógica, os institutos ficam livres para apontar qualquer resultado: “Com abstenção, eu coloco o resultado que eu quiser”.

A disputa apertada entre Flávio Bolsonaro e Lula no atual segundo turno tem sido temperada por resultados variados de pesquisas que mostram cenários completamente diferentes, a depender das relações no meio político de cada empresa responsável pelos levantamentos.