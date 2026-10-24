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Brasil

Chefe de instituto de pesquisa detona ‘fraudes’ em pesquisas de segundo turno

Disputa apertada no segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro levanta suspeitas de ambos os lados sobre resultados de levantamentos

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 10h01 | Atualizado em 24 out 2026, 10h50
Murilo Hidalgo, diretor do Paraná Pesquisas, no Fórum VEJA Brazil Insights Nova York
Murilo Hidalgo, diretor do Paraná Pesquisas, no Fórum VEJA Brazil Insights Nova York (Erika Fujyama/Divulgação)
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Chefe de instituto de pesquisa detona ‘fraudes’ em pesquisas de segundo turno Priorize VEJA no Google

Diretor do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo condena o uso de dados de abstenção para definir os resultados de sondagens eleitorais, a exemplo de procedimento adotado recentemente por um grande instituto contratado por um veículo de imprensa.

“Fazer ponderação em pesquisas sobre quem vai votar ou não, é fraude. Abstenção é imprevisível. Não se pode considerar”, diz Hidalgo.

Os institutos que têm realizado pesquisas medindo o impacto da abstenção alegam que o meio tornou-se um dos principais fatores para aumentar a precisão dos levantamentos e aproximar os resultados das pesquisas ao que é apurado pelas urnas eletrônicas.

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Para Hidalgo, ao usar essa lógica, os institutos ficam livres para apontar qualquer resultado: “Com abstenção, eu coloco o resultado que eu quiser”.

A disputa apertada entre Flávio Bolsonaro e Lula no atual segundo turno tem sido temperada por resultados variados de pesquisas que mostram cenários completamente diferentes, a depender das relações no meio político de cada empresa responsável pelos levantamentos.

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