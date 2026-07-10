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Chefe da Defesa Civil de Maceió não consegue barrar ação do caso Braskem

Abelardo Nobre é suspeito de apresentar informações falsas sobre impactos da mineração

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 17h21
Homem de óculos escuros e capacete laranja, vestindo colete laranja da Defesa Civil com emblemas, olhando para a direita, em área com escombros
O coordenador-geral da Defesa Civil de Maceió, Abelardo Nobre (Prefeitura de Maceió/Divulgação)
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O Tribunal de Justiça de Alagoas rejeitou um pedido apresentado pelo coordenador-geral da Defesa Civil de Maceió, Abelardo Nobre, para trancar uma ação penal na qual ele é réu por falsidade ideológica.

Nobre é réu pela suspeita de ter prestado informações falsas à Defensoria Pública sobre os impactos causados em um bairros pela mineração da empresa Braskem.

Sua defesa apresentou um habeas corpus tentando interromper o processo. O argumento foi de que a decisão que recebeu a denúncia do Ministério Público foi genérica e não analisou todos as teses da resposta à acusação.

Entretanto, o desembargador João Luiz Azevedo Lessa, relator do HC, afirmou não ter identificado “ilegalidade flagrante apta a justificar o trancamento da persecução penal”.

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“Ainda que a Defesa sustente a existência de omissões na fundamentação adotada pelo Juízo de primeiro grau, não se verifica, de plano, situação de absoluta ausência de motivação apta a caracterizar constrangimento ilegal”, avaliou.

O posicionamento do magistrado foi seguido pela Câmara Criminal do TJ.

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A defesa de Nobre nega que ele mentiu à Defensoria e afirma que ele apenas “solicitou a concessão de um prazo mínimo de 15 dias para poder apresentar resposta satisfatória aos itens elencados”.

O MP argumenta, contudo, que o coordenador já tinha os dados solicitados e que, portanto, “inseriu informações que não condizem com a verdade, ao invés de informar que já existiam estudos feitos pelo órgão”.

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