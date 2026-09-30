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Chamado de ‘banqueiro bandido’ por Zema, Vorcaro foi convidado para pré-lançamento do mineiro ao Planalto

Zema se apresenta como um personagem distante das controvérsias relacionadas ao banco Master

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 07h30 | Atualizado em 30 set 2026, 07h53
Romeu Zema é entrevistado na Globo
Romeu Zema é entrevistado na Globo (Reprodução/TV Globo)
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Chamado de ‘banqueiro bandido’ por Zema, Vorcaro foi convidado para pré-lançamento do mineiro ao Planalto Priorize VEJA no Google

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, foi convidado pela campanha de Romeu Zema (Novo) para a cerimônia de pré-lançamento da sua candidatura ao Palácio do Planalto, no dia 28 de julho, por meio de mensagem de celular. Apesar de o ex-governador de Minas Gerais reiterar que não conhecia pessoalmente o banqueiro e que não mantinha qualquer vínculo com ele, Vorcaro foi acionado pela equipe de Zema para comparecer ao evento que seria realizado em 16 de agosto, em São Paulo. Assinam o convite, além do próprio Zema, o presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, e o dirigente Evandro Negrão.

Zema tem utilizado o escândalo do Master para criticar relações entre o sistema financeiro, agentes públicos e autoridades de Brasília, e se apresenta como um personagem distante das controvérsias relacionadas ao banco. Em maio, afirmou que, apesar de morar em Belo Horizonte, cidade onde também vivia o dono do Master, nunca havia tido reuniões, ligações ou encontros com o banqueiro, a quem chamou de “banqueiro bandido”.

Na ocasião, resumiu sua relação com Vorcaro dizendo que “assombração sabe para quem aparecer” e que o empresário “foi assombrar o Brasil inteiro, mas lá em Minas, não”.

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Em nota, a campanha de Zema não descarta o convite, mas ressalta que o empresário não compareceu ao evento.

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“Foram encaminhadas centenas de convites a empresários e presidentes de instituições. Trata-se de uma mobilização comum nesse tipo de evento, de caráter amplo. Não se descarta que o nome do empresário estivesse em alguma das listas de potenciais convidados. De todo modo, os registros do evento indicam que não houve confirmação nem presença dele na ocasião”.

 

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