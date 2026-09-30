Chamado de ‘banqueiro bandido’ por Zema, Vorcaro foi convidado para pré-lançamento do mineiro ao Planalto

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O banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, foi convidado para o evento de pré-lançamento da candidatura de Romeu Zema ao Planalto, levantando questionamentos sobre a relação entre eles. Zema, que já criticou Vorcaro publicamente, se distancia das controvérsias do banco, mas a campanha confirma o convite, embora o banqueiro não tenha comparecido.

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O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, foi convidado pela campanha de Romeu Zema (Novo) para a cerimônia de pré-lançamento da sua candidatura ao Palácio do Planalto, no dia 28 de julho, por meio de mensagem de celular. Apesar de o ex-governador de Minas Gerais reiterar que não conhecia pessoalmente o banqueiro e que não mantinha qualquer vínculo com ele, Vorcaro foi acionado pela equipe de Zema para comparecer ao evento que seria realizado em 16 de agosto, em São Paulo. Assinam o convite, além do próprio Zema, o presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, e o dirigente Evandro Negrão.

Zema tem utilizado o escândalo do Master para criticar relações entre o sistema financeiro, agentes públicos e autoridades de Brasília, e se apresenta como um personagem distante das controvérsias relacionadas ao banco. Em maio, afirmou que, apesar de morar em Belo Horizonte, cidade onde também vivia o dono do Master, nunca havia tido reuniões, ligações ou encontros com o banqueiro, a quem chamou de “banqueiro bandido”.

Na ocasião, resumiu sua relação com Vorcaro dizendo que “assombração sabe para quem aparecer” e que o empresário “foi assombrar o Brasil inteiro, mas lá em Minas, não”.

Em nota, a campanha de Zema não descarta o convite, mas ressalta que o empresário não compareceu ao evento.

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“Foram encaminhadas centenas de convites a empresários e presidentes de instituições. Trata-se de uma mobilização comum nesse tipo de evento, de caráter amplo. Não se descarta que o nome do empresário estivesse em alguma das listas de potenciais convidados. De todo modo, os registros do evento indicam que não houve confirmação nem presença dele na ocasião”.