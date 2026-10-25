CGU vê risco econômico ao futuro da Infraero a ‘médio e longo prazo’

Um relatório recente da CGU aponta risco de sustentabilidade econômico-financeira da Infraero no médio e longo prazo. Segundo o documento, no curto prazo a estatal estaria garantida, mas seu futuro segue nebuloso, diante da necessidade de se reorganizar no setor em que atua.

“Concluiu-se que a Infraero apresenta condições de sustentabilidade econômico-financeira no curto prazo, especialmente em razão da liquidez e do baixo endividamento. Contudo, há riscos no médio e longo prazo, relacionados à redução estrutural de receitas, recorrência de déficits operacionais, entre outros aspectos”, diz a CGU.

Entre as recomendações emitidas com vistas ao aprimoramento da gestão, o órgão destaca a elaboração de plano estruturado de readequação e a interlocução com o Ministério dos Portos e Aeroportos “visando melhor definição do papel institucional da empresa”.