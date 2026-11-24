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Auditoria da CGU revela que a governança de inteligência artificial no governo federal é frágil e descentralizada. Para sanar lacunas, o órgão cobra normas obrigatórias, transparência em projetos e avaliação rigorosa de riscos. Entenda os impactos das recomendações para a administração pública.

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Após a realização de uma auditoria, a CGU divulgou um relatório com recomendações ao governo para fortalecer a governança de inteligência artificial no âmbito da Administração Pública Federal.

O documento revela que a regulamentação atual do setor ainda é frágil e fragmentada, baseada em orientações sem força obrigatória, o que resulta em um cenário em que os órgãos públicos criam normas isoladas.

Para solucionar as lacunas detectadas, a Controladoria-Geral da União orienta a Secretaria de Governo Digital (SGD), ligada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a criar regras obrigatórias para o uso de IA e a institucionalizar a estrutura de governança. O órgão de controle também pede maior transparência nas ações do Núcleo de Inteligência Artificial e a inclusão de instituições federais que já possuem experiência na aplicação da tecnologia, como o Ministério da Saúde, o IBGE, a Anac e a Aneel.

Além disso, o relatório aconselha que os projetos de IA sejam tornados públicos e que o modelo atual evolua para uma metodologia com avaliação de riscos, incorporando critérios de sustentabilidade financeira às iniciativas.

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Em resposta às recomendações, a SGD informou à CGU que já desenvolve uma política específica para consolidar a supervisão da área em todo o governo federal.