CGU cobra regras obrigatórias e transparência para uso de inteligência artificial no governo federal
Auditoria detectou regulamentação frágil e fragmentada entre órgãos públicos; Secretaria de Governo Digital diz que já prepara política unificada
Após a realização de uma auditoria, a CGU divulgou um relatório com recomendações ao governo para fortalecer a governança de inteligência artificial no âmbito da Administração Pública Federal.
O documento revela que a regulamentação atual do setor ainda é frágil e fragmentada, baseada em orientações sem força obrigatória, o que resulta em um cenário em que os órgãos públicos criam normas isoladas.
Para solucionar as lacunas detectadas, a Controladoria-Geral da União orienta a Secretaria de Governo Digital (SGD), ligada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a criar regras obrigatórias para o uso de IA e a institucionalizar a estrutura de governança. O órgão de controle também pede maior transparência nas ações do Núcleo de Inteligência Artificial e a inclusão de instituições federais que já possuem experiência na aplicação da tecnologia, como o Ministério da Saúde, o IBGE, a Anac e a Aneel.
Além disso, o relatório aconselha que os projetos de IA sejam tornados públicos e que o modelo atual evolua para uma metodologia com avaliação de riscos, incorporando critérios de sustentabilidade financeira às iniciativas.
Em resposta às recomendações, a SGD informou à CGU que já desenvolve uma política específica para consolidar a supervisão da área em todo o governo federal.