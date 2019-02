Cervejas terão nome de cadela morta no Carrefour e renda irá para ONGs

Um grupo de cervejarias se reuniu para produzir um produto com o nome da cadela que foi morta no estacionamento de uma loja do Carrefour em Osasco, na Grande São Paulo, em novembro do ano passado, pelo segurança do estabelecimento. A cerveja terá a imagem da cadela e chamará Manchinha. O objetivo é arrecadar fundos para instituições de proteção animal.

A ideia surgiu do empresário Hugo Rocha e já estão confirmadas 79 cervejarias de todo o Brasil que vão contribuir. O propósito inicial do projeto, segundo ele, era homenagear a Manchinha, tentar reverter o ocorrido em algo em prol de outros animais e não deixar que outra história de crueldade contra animais caia no esquecimento.

“Poucos dias depois do ocorrido, o Geralf, ilustrador e tatuador de Belo Horizonte, publicou uma imagem representando a Manchinha como um anjo e ela imediatamente viralizou e comoveu muita gente, inclusive a mim. Intensamente incomodado com o ocorrido, senti a necessidade de fazer algo a respeito”, conta o empresário em uma publicação no Facebook.

Hugo Rocha convidou diversas cervejarias para fazerem produtos beneficentes e o lucro com a venda será revertido para ONGs que defendem os animais. “Sejam de cachorros, gatos, tamanduás ou iguanas. Inicialmente, convidei 20 cervejarias, que eram as que eu sentia que tinha liberdade para isso, mas a história alastrou, teve uma repercussão muito positiva e assim outras cervejarias se dispuseram a participar do projeto”, comemorou.

O empresário se inspirou em um movimento que aconteceu em Sierra Nevada (EUA). Após um incêndio de grandes proporções na Califórnia, todas as cervejarias americanas produziram uma IPA chamada Resilience. O dinheiro das vendas foi revertido para ajudar as vítimas.

(Com Estadão Conteúdo)