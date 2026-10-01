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Cerca de 58% da população adulta do Rio não consegue pagar dívidas, mostra nova pesquisa

Quinta edição do Mapa da Desigualdade aponta que Região Metropolitana do Rio soma mais de 5,9 milhões de inadimplentes e R$39 bilhões em débitos

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 07h30 | Atualizado em 1 out 2026, 07h35
Pessoa de camisa xadrez azul, marrom e branca com as mãos na cabeça, demonstrando preocupação. Na mesa branca, há uma calculadora e vários cartões de crédito espalhados, indicando problemas financeiros
Região Metropolitana do Rio região soma mais de 5,9 milhões de inadimplentes e R$39 bilhões em débitos. (krisanapong detraphiphat/Getty Images)
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Cerca de 58% da população adulta da Região Metropolitana do Rio de Janeiro não consegue pagar as suas dívidas, revelou uma pesquisa da Casa Fluminense divulgada nesta quinta-feira, 1°. Através de 40 indicadores, a quinta edição do Mapa da Desigualdade se propõe a analisar a área através da justiça racial, de gênero, econômica e climática. O estudo apresenta, às vésperas das eleições, um diagnóstico dos municípios com o objetivo de estimular políticas públicas.

“Quando olhamos para os dados econômicos de forma territorializada, conseguimos enxergar como as desigualdades se materializam entre os municípios. Pessoas negras e moradores de favelas e periferias estão entre os mais afetados pela ausência de políticas públicas de redistribuição de renda e garantia de direitos básicos como moradia, saúde e transporte, que ainda pesa muito no bolso das famílias”, afirmou a coordenadora de informação da Casa Fluminense, Iris Rosa, a VEJA.

“Todo esse contexto deixa evidente a urgência de construirmos soluções para construir um metrópole mais justa e menos desigual para quem vive nela”, acrescentou ela.

Percentuais da população adulta que não consegue pagar suas dívidas.
Percentuais da população adulta que não consegue pagar suas dívidas. (Casa Fluminense/Mapa da Desigualdade/Divulgação)

As métricas foram produzidas a partir de dados governamentais, parte deles obtidos pela Lei de Acesso à Informação e Geração Cidadã de Dados (GCD). Veja os principais números sobre questões relacionadas à justiça climática e econômica abaixo.

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Obras paralisadas e transporte

Ao todo, a região soma mais de 5,9 milhões de inadimplentes e R$39 bilhões em débitos. A crise de endividamento é mais acentuada na Baixada Fluminense, especialmente em Magé, Nova Iguaçu e Queimados. Juntos, os municípios somam 629.702 de devedores.

O relatório também traça um panorama de estagnação do poder público: 60% das obras públicas estão paralisadas no estado do Rio de Janeiro, percentual que dispara para 80% em nove cidades da Região Metropolitana. Não há informação sobre esse desenvolvimento em municípios como Paracambi, que não possuem informações sobre o estado das obras pendentes.

Porcentagem de obras públicas paralisadas, em relação ao número de obras públicas em aberto.
Porcentagem de obras públicas paralisadas, em relação ao número de obras públicas em aberto. (Casa Fluminense/Mapa da Desigualdade/Divulgação)
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Embora o acesso ao transporte seja um direito, o peso da tarifa compromete 10% da renda média da população só com ônibus. A situação é particularmente crítica em Belford Roxo e São Gonçalo, onde os gastos com esse setor chegam a mais de 50% da renda per capita comprometida. Municípios da Baixada Fluminense também concentram as maiores médias de deslocamento para o trabalho, com áreas que ultrapassam 1 hora e 22 minutos, de acordo com a pesquisa.

Abandono escolar e violência policial

O Mapa da Desigualdade aferiu o abandono escolar na região, em 4,3%, acima da média do estado e quase o dobro do Brasil. “O cenário chama atenção às barreiras estruturais que contribuem para a interrupção dos estudos: transporte público ineficiente, insegurança nos territórios e a pressão econômica pelo sustento imediato”, destaca o documento.

Além disso, o estudo joga luz sobre a violência policial, relembrando a operação mais letal da história do estado, no Complexo da Penha, onde 122 pessoas foram mortas no ano passado. Ao todo, foram 45 chacinas e 2.319 episódios de tiroteio em favelas e periferias, com maior impacto nos municípios do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias e São João de Meriti.

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Número de tiroteios e chacinas registrados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (2025).
Número de tiroteios e chacinas registrados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (2025). (Casa Fluminense/Mapa da Desigualdade/Divulgação)

Chuvas, calor e vegetação

Ao menos 29.775 habitações foram danificadas ou destruídas por eventos climáticos relacionadas a fortes chuvas. A pesquisa, no entando, salientou que o número é subnotificado, já que sete municípios deixaram de reportar informações à Defesa Civil Nacional. Ao todo, cerca de 1,49 milhão de pessoas foram afetadas por esses fenômenos. Nova Iguaçu é o município mais impactado por enchentes, inundações e deslizamentos desde 2021.

Mapa da Desigualdade no Rio de Janeiro, mostrando municípios coloridos por faixas de população e dados totais para Brasil, ERJ e RMRJ
Número de pessoas afetadas por eventos climáticos relacionados às fortes chuvas (2024-2025). (Casa Fluminense/Mapa da Desigualdade/Divulgação)
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Queimadas consumiram o equivalente a 943 campos de futebol de cobertura vegetal natural na Região Metropolitana do Rio em 2025. Os impactos são sentidos na pele: 1.836 escolas municipais estão situadas em ilhas de calor. Enquanto municípios como Maricá (96,6%) e Niterói (92,9%) oferecem salas climatizadas quase universalmente, Petrópolis registra apenas 20,1% e Itaboraí 46,3%. “A disparidade revela como a infraestrutura básica de aprendizagem ainda é um privilégio na Metrópole”, aponta o documento.

 

 

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