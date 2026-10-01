Cerca de 58% da população adulta do Rio não consegue pagar dívidas, mostra nova pesquisa

Cerca de 58% da população adulta da Região Metropolitana do Rio de Janeiro não consegue pagar as suas dívidas, revelou uma pesquisa da Casa Fluminense divulgada nesta quinta-feira, 1°. Através de 40 indicadores, a quinta edição do Mapa da Desigualdade se propõe a analisar a área através da justiça racial, de gênero, econômica e climática. O estudo apresenta, às vésperas das eleições, um diagnóstico dos municípios com o objetivo de estimular políticas públicas.

“Quando olhamos para os dados econômicos de forma territorializada, conseguimos enxergar como as desigualdades se materializam entre os municípios. Pessoas negras e moradores de favelas e periferias estão entre os mais afetados pela ausência de políticas públicas de redistribuição de renda e garantia de direitos básicos como moradia, saúde e transporte, que ainda pesa muito no bolso das famílias”, afirmou a coordenadora de informação da Casa Fluminense, Iris Rosa, a VEJA.

“Todo esse contexto deixa evidente a urgência de construirmos soluções para construir um metrópole mais justa e menos desigual para quem vive nela”, acrescentou ela.

As métricas foram produzidas a partir de dados governamentais, parte deles obtidos pela Lei de Acesso à Informação e Geração Cidadã de Dados (GCD). Veja os principais números sobre questões relacionadas à justiça climática e econômica abaixo.

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Obras paralisadas e transporte

Ao todo, a região soma mais de 5,9 milhões de inadimplentes e R$39 bilhões em débitos. A crise de endividamento é mais acentuada na Baixada Fluminense, especialmente em Magé, Nova Iguaçu e Queimados. Juntos, os municípios somam 629.702 de devedores.

O relatório também traça um panorama de estagnação do poder público: 60% das obras públicas estão paralisadas no estado do Rio de Janeiro, percentual que dispara para 80% em nove cidades da Região Metropolitana. Não há informação sobre esse desenvolvimento em municípios como Paracambi, que não possuem informações sobre o estado das obras pendentes.

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Embora o acesso ao transporte seja um direito, o peso da tarifa compromete 10% da renda média da população só com ônibus. A situação é particularmente crítica em Belford Roxo e São Gonçalo, onde os gastos com esse setor chegam a mais de 50% da renda per capita comprometida. Municípios da Baixada Fluminense também concentram as maiores médias de deslocamento para o trabalho, com áreas que ultrapassam 1 hora e 22 minutos, de acordo com a pesquisa.

Abandono escolar e violência policial

O Mapa da Desigualdade aferiu o abandono escolar na região, em 4,3%, acima da média do estado e quase o dobro do Brasil. “O cenário chama atenção às barreiras estruturais que contribuem para a interrupção dos estudos: transporte público ineficiente, insegurança nos territórios e a pressão econômica pelo sustento imediato”, destaca o documento.

Além disso, o estudo joga luz sobre a violência policial, relembrando a operação mais letal da história do estado, no Complexo da Penha, onde 122 pessoas foram mortas no ano passado. Ao todo, foram 45 chacinas e 2.319 episódios de tiroteio em favelas e periferias, com maior impacto nos municípios do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias e São João de Meriti.

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Chuvas, calor e vegetação

Ao menos 29.775 habitações foram danificadas ou destruídas por eventos climáticos relacionadas a fortes chuvas. A pesquisa, no entando, salientou que o número é subnotificado, já que sete municípios deixaram de reportar informações à Defesa Civil Nacional. Ao todo, cerca de 1,49 milhão de pessoas foram afetadas por esses fenômenos. Nova Iguaçu é o município mais impactado por enchentes, inundações e deslizamentos desde 2021.

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Queimadas consumiram o equivalente a 943 campos de futebol de cobertura vegetal natural na Região Metropolitana do Rio em 2025. Os impactos são sentidos na pele: 1.836 escolas municipais estão situadas em ilhas de calor. Enquanto municípios como Maricá (96,6%) e Niterói (92,9%) oferecem salas climatizadas quase universalmente, Petrópolis registra apenas 20,1% e Itaboraí 46,3%. “A disparidade revela como a infraestrutura básica de aprendizagem ainda é um privilégio na Metrópole”, aponta o documento.