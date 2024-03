Censo 2022: mulheres estudam mais, mas ainda ganham menos

Salário menor, maior informalidade e menor participação no mercado: apesar de as mulheres, especialmente a partir dos 15 anos, frequentarem mais a escola que homens e terem em média um nível maior de escolaridade, elas seguem em desvantagem quando o assunto é trabalho. As informações são de um novo recorte do Censo 2022, divulgado nesta sexta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Um dos motivos para isso, conforme mostram os dados, é que essa fatia da população ainda dedica muito mais tempo (21,3 horas semanas) que os homens (11,7 horas) em afazeres domésticos ou cuidado de pessoas, cenário que se torna ainda mais comprometedor com mulheres pretas e pardas.

A frequência escolar das mulheres supera cada vez mais a dos homens, conforme passam os anos. De acordo com o IBGE, na faixa de 15 a 17 anos, 92,5% das adolescentes estudam, ante 91,9% dos jovens. Já entre aqueles que têm de 18 a 24 anos, as proporções são de 32,6% para as mulheres e 28,1% para os homens. Mais uma vez, no entanto, o recorte racial é fator de peso: nessa mesma faixa etária, por exemplo, 39,7% das brancas de 18 a 24 anos estudam, enquanto entre pretas e pardas essa proporção cai para 27,9% — o que se repete também em outros indicadores. O cenário é ainda pior, nesse caso, entre homens pretos e pardos: apenas 24,6% frequentam instituições de ensino nesse momento da vida.

Ao mostrar que as mulheres têm ainda maior escolaridade, o Censo volta a reforçar o cenário desigual em relação aos homens no mercado de trabalho. A partir dos 25 anos, por exemplo, o percentual de homens que não têm instrução ou não concluíram o ensino fundamental é de 35,5%. Entre elas, tal proporção é menor: 32,7%. Já as trabalhadoras que têm nível superior completo nessa faixa etária são 21,3%, ante apenas 16,8% entre eles. E, mais uma vez, o recorte racial escancara quem são os mais prejudicados: dentre as mulheres, 29% das brancas completaram esse grau de ensino, enquanto dentre as pretas e pardas o percentual cai para 14,7%; já os homens pretos que se formaram em universidades são somente 10,3%, menos da metade do registrado pelos brancos (24,9%).

Mas a vantagem na escolaridade não se reflete em vantagem no mercado de trabalho para elas. O rendimento das mulheres, segundo o Censo, equivale a 78,9% do que recebem os homens. É fato, contudo, que a distância tem diminuído: em 2012, o início da série histórica, trabalhadoras recebiam 75,4% em relação ao que ganhavam eles. Houve uma redução na diferença, portanto, de 3,5 pontos percentuais em 10 anos, já que os dados correspondem ao levantamento feito em 2022.

A desigualdade salarial volta a aumentar, porém, quando tratamos de cargos em posição mais elevada na hierarquia. No grupo de diretores e gerentes, que apresenta os maiores rendimentos médios do país, elas recebem 73,9% do recebido pelos homens. O cenário só se inverte em mercados específicos, como entre os membros das Forças Armadas, policiais e bombeiros. Nesse caso, elas recebem, em média, mais do que eles (109,0%). “Isso se explica por estarem mais presentes em postos de comando e carreiras especializadas, como médicas e arquitetas”, diz o analista do instituto, Leonardo Athias.

Mas no geral, em carreiras no setor público, o problema é acentuado, segundo estudo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), realizado em 2022. Na Justiça Estadual, a participação de magistradas é de 38,0%; na Justiça Federal, de 31,0%; e no Superior Tribunal de Justiça (STJ), de apenas 23,0%. Na Administração Pública Federa, segundo dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a participação feminina é de 30,7% nos cargos e funções mais elevados.