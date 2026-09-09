Cedae detecta mais de 1.700 anomalias em rios que abastecem 12 milhões de pessoas

O Centro de Monitoramento Ambiental (CMA) da Cedae detectou mais de 1.700 anomalias na água das bacias dos rios Guandu e Guapiaçu, responsáveis pelo abastecimento de 12 milhões de pessoas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, entre maio e julho deste ano. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, 9. O relatório apontou que nenhum dos registros teve impacto na qualidade do abastecimento, mas destacou a importância do trabalho preventivo, que permite uma rápida tomada de decisão diante de situações de risco.

Entre as anomalias, estão manchas de óleo, alterações de cor da água e fuligens de incêndio. Na bacia do Guandu, os equipamentos detectaram 1.104 ocorrências, considerando as anomalias no corpo hídrico e ao entorno. Já no sistema Guapiaçu, foram 668. No saldo total do ano passado, foram contabilizadas 2.541 — ou seja, houve uma disparada nos registros em 2026.

Segundo a Cedae, o aumento nos números é resultado do “efeito do monitoramento mais abrangente e ininterrupto”.

“Embora a maior parte das anomalias detectadas fosse irrelevante e quase imperceptível, elas foram identificadas graças à atuação das equipes e dos equipamentos avançados do CMA. Os técnicos acompanham continuamente, através de painéis eletrônicos, as imagens fornecidas por 36 câmeras distribuídas em 14 pontos estratégicos das bacias monitoradas”, afirmou a engenheira sanitarista Elisa Silva, gerente-geral de controle de qualidade e tratamento da Cedae.

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“O Centro serve como um mecanismo de alerta preventivo para a captação e o abastecimento público. Conseguimos identificar precocemente qualquer alteração nos mananciais que possam comprometer a qualidade da água”, acrescentou.

A tecnologia é de ponta, e inclui dez parâmetros físico-químicos captados por sensores flutuantes, drones e câmeras espectrais similares às da Nasa. Os dados passam por uma triagem automática, com auxílio da inteligência artificial (IA), que reconhece padrões atípicos e gera alertas imediatos para parâmetros críticos. Quando alguma ocorrência chama a atenção, a equipe técnica avalia localização e a severidade do evento, acionando setores operacionais e laboratoriais especializados.

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Devido ao trabalho de relevância, o Centro de Monitoramento Ambiental da Cedae concorre ao Prêmio Firjan de Sustentabilidade de 2026, na categoria Águas e Efluentes. A premiação tem como objetivo homenagear iniciativas de destaque nas áreas de governança, práticas socioambientais e desenvolvimento sustentável na região. O anúncio dos vencedores será feito em 25 de setembro.