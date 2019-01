Ceará transfere mais 15 detentos para presídio federal em Mossoró (RN)

Mais 15 presos do sistema penal do Ceará foram transferidos na madrugada desta sexta-feira para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

A operação, concluída às 6h30 da manhã, contou com a participação de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de equipes do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e do governo do estado.

De acordo com o Ministério da Justiça, foram removidos até o momento 35 detentos. Na quarta-feira (9), vinte deles haviam sido levados para Mossoró. De lá, eles poderão ser distribuídos para outros presídios federais localizados em outros estados.

Novos ataques

A noite de quinta em Fortaleza foi de novos ataques. Uma bomba explodiu em um viaduto na região de Messejana.

Policiais militares e uma equipe do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Eles verificaram que havia mais um artefato explosivo e isolaram o local até a chegada do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate).

Quase ao mesmo tempo, no viaduto localizado no Conjunto Esperança, a polícia encontrou explosivos que não chegaram a ser detonados.

Na última atualização, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social contabiliza 287 suspeitos presos ou apreendidos em razão da onda de ataques no estado.

zoom_out_map 1 /26 Ônibus é incendiado no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza (CE), durante o 17º dia de ataques - 18/01/2019 (//Reprodução)

zoom_out_map 2 /26 Policiais inspecionam uma das colunas do viaduto da Yipióca que foi danificada por uma bomba em Fortaleza, no Ceará - 11/01/2019 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 3 /26 Policiais inspecionam uma das colunas do viaduto da Yipióca que foi danificada por uma bomba em Fortaleza, no Ceará - 11/01/2019 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 4 /26 Técnicos forenses inspecionam o cadáver de um homem não identificado nos arredores de Fortaleza - 11/01/2019 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 5 /26 Ônibus usado por banda de forró é incendiado em garagem durante onda de violência que atinge Fortaleza (CE) - 10/01/2019 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 6 /26 Ônibus usado por banda de forró é incendiado em garagem durante onda de violência que atinge Fortaleza (CE) - 10/01/2019 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 7 /26 Ônibus usado por banda de forró é incendiado em garagem durante onda de violência que atinge Fortaleza (CE) - 10/01/2019 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 8 /26 Policiais escoltam moradores dentro de ônibus na cidade de Fortaleza (CE) - 09/01/2019 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 9 /26 Policiais revistam suspeitos em rua de Fortaleza (CE) - 09/01/2019 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 10 /26 Veículos são vistos em chamas durante ataques em Fortaleza (CE) - 03/01/2019 (Alex Gomes/O Povo/AP)

zoom_out_map 11 /26 Policiais fazem patruha próximo de terminal de ônibus em Fortaleza (CE) - 08/01/2019 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 12 /26 Membros da Força Nacional da Segurança fazem patrulha próximo de terminal de ônibus em Fortaleza (CE) - 08/01/2019 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 13 /26 Pichação em muro pede a saída do secretário de Administração Penitenciária do Ceará, Luís Mauro Albuquerque em Fortaleza - 07/01/2019 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 14 /26 Veículos são vistos queimados em pátio de Fortaleza (CE), após violentos ataques serem reportados na região - 07/01/2019 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 15 /26 Caminhão fica completamente destruído após ser incendiado por criminosos durante onda de ataques em Fortaleza, Ceará - 07/01/2018 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 16 /26 Viaduto na rodovia BR-020, teve a estrutura comprometida, após uma de suas colunas ter sido atingida por uma bomba lançada por criminosos em Fortaleza, no Ceará - 08/01/2019 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 17 /26 Oficiais da Força Nacional de Segurança Pública patrulham o bairro de Pajuçara em Fortaleza, Ceará - 07/01/2019 (Leonardo Benassatto/Reuters)

zoom_out_map 18 /26 Policiais fazem escoltas de ônibus após onda de ataques em Fortaleza, no Ceará - 03/01/2019 (Jarbas Oliveira/Folhapress)

zoom_out_map 19 /26 Bombeiros tentam conter incêndio em um imóvel do Sistema Nacional de Emprego (SINE) que servia de arquivo no bairro Barra do Ceará, periferia de Fortaleza. Já passa de 80 o número de ataques criminosos registrados em Fortaleza, região metropolitana e interior - 05/01/2019 (Jarbas Oliveira/Folhapress)

zoom_out_map 20 /26 Uma das colunas de um viaduto na BR-020, ficou comprometida, depois de ter sido danificada por uma bomba lançada por criminosos em Fortaleza, no Ceará - 07/01/2019 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 21 /26 Bombeiros apagam as chamas de um caminhão e um carro incendiados durante a onda de violência que atinge o estado do Ceará, no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza - 03/01/2019 (Alex Gomes/O Povo/AFP)

zoom_out_map 22 /26 Viatura da Força Nacional de Segurança realiza patrulha em rua de Fortaleza (CE) - 06/01/2019 (Leonaro Benassatto/Reuters)

zoom_out_map 23 /26 Bombeiros combatem as chamas de veículos incendiados durante a onda de violência que atinge a cidade de Fortaleza, no Ceará - 03/01/2019 (Alex Gomes/O Povo/AP)

zoom_out_map 24 /26 Caminhão é queimado durante ataques realizados em Fortaleza (CE) - 03/01/2019 (Alex Gomes/ O Povo/AFP)

zoom_out_map 25 /26 Ônibus é incendiado durante onda de ataques no Ceará - 04/01/2019 (TV Globo/Reprodução)

zoom_out_map 26/26 Agência da Caixa Econômica Federal foi incendiada no bairro Pajuçara em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (Reprodução/Twitter)

Os ataques, promovidos por facções criminosas, tiveram início na semana passada e deixaram em alerta todo o estado.

Prédios públicos, viadutos, estradas, ônibus e locais com veículos foram incendiados ou atingidos de alguma forma por grupos criminosos.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará disponibilizou o número 181, o Disque Denúncia do órgão, e um número de WhatsApp (85-98969-0182) para receber denúncias de atos criminosas ou atitudes suspeitas.