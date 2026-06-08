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Brasil

Cataratas do Iguaçu: o que se sabe sobre o turista que pulou nas águas para pegar celular

Visitante brasileiro foi retirado do Parque Nacional do Iguaçu após desrespeitar normas de segurança ao tentar recuperar aparelho

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 13h30 | Atualizado em 8 jun 2026, 13h34
Multidão de pessoas em uma ponte sobre um rio, com uma cachoeira ao fundo. A maioria das pessoas está de costas, observando a paisagem. Um homem de camiseta branca está sozinho na parte inferior da ponte, próximo à água. A imagem tem um tom cinzento e embaçado, com a névoa da cachoeira visível
Turista entra nas águas das Cataratas do Iguaçu para pegar celular (Reprodução/Reprodução)
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Um turista brasileiro foi retirado do Parque Nacional do Iguaçu após ser flagrado entrando em uma área restrita das Cataratas do Iguaçu para recuperar um celular que havia caído nas proximidades das quedas d’água. O episódio ocorreu na manhã de sábado, 6, no lado brasileiro do atrativo turístico, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, e foi registrado por outros visitantes.

Imagens mostram o momento em que o homem ultrapassa a área de circulação de turistas ao se pendurar na estrutura da passarela de acesso às cataratas. Em seguida, ele desce em direção às pedras próximas ao curso do rio, onde permanece por alguns instantes até localizar o aparelho.

Após recuperar o celular, o visitante retorna à passarela e volta ao percurso turístico. A cena chamou a atenção de pessoas que acompanhavam o movimento no local e compartilharam os registros nas redes sociais.

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O que diz a administração do parque?

A administração do Parque Nacional do Iguaçu informou que o turista é brasileiro, mas não divulgou sua identidade. Segundo o parque, a ocorrência foi atendida imediatamente pelos bombeiros civis que atuam no monitoramento das trilhas e da passarela de acesso à Garganta do Diabo.

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De acordo com a administração, os profissionais realizaram a abordagem assim que tomaram conhecimento da situação. O visitante recebeu orientações sobre os procedimentos de segurança adotados na unidade e foi acompanhado pela equipe até o fim do passeio.

Ainda conforme o parque, o turista foi retirado da área de visitação após a conclusão do percurso. Em nota, a administração reforçou que é proibido ultrapassar barreiras de proteção, subir ou sentar nos guarda-corpos instalados ao longo das passarelas, independentemente do motivo.

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Orientações de segurança para turistas

O parque também destacou que as orientações de segurança são repassadas continuamente aos visitantes por equipes de emergência que atuam na unidade e por meio da sinalização distribuída ao longo do trajeto.

Em situações em que objetos caem no rio ou em áreas de difícil acesso, a recomendação é acionar as equipes responsáveis para avaliar a possibilidade de recuperação do item. Segundo a administração, qualquer operação desse tipo depende de condições adequadas de segurança e é realizada de forma integrada entre bombeiros, profissionais de segurança e, quando necessário, com apoio da Polícia Militar.

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A direção do Parque Nacional do Iguaçu afirmou que o cumprimento dessas regras é essencial para preservar a integridade das equipes envolvidas em eventuais resgates e garantir a segurança dos demais visitantes que circulam pelo local.

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