Castro: prisão ajuda a chegar a mandante da morte de Marielle

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), disse, em uma rede social, esperar que, com a prisão do ex-bombeiro Maxwell Simões, ocorrida na manhã desta segunda-feira, 24, “a investigação sobre a autoria avance”. Maxwell, conhecido como Suel, é mais um suspeito de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, há cinco anos. Ele foi preso na operação Élpis – numa referência à deusa que, na mitologia grega, representa a esperança -, feita numa parceria entre a Polícia Federal e o Ministério Público do estado do Rio.

Castro, que elogiou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a PF e o MP estadual, destacou ainda que tanto Suel quanto o ex-PM Élcio de Queiroz, delator do caso, já tinham sido presos com base em investigações da Polícia Civil do estado do Rio. A parceria com o governo federal começou em janeiro deste ano, depois de uma ligação de Flávio Dino.

