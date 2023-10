Castro terá ajuda do Ministério da Justiça para combater crime organizado

Atualizado em 3 out 2023, 16h04 - Publicado em 3 out 2023, 15h48

Por Duda Monteiro de Barros Atualizado em 3 out 2023, 16h04 - Publicado em 3 out 2023, 15h48

Na noite da última segunda-feira, 2, o governador Cláudio Castro (PL) se reuniu em Brasília com Flávio Dino (PSB), ministro da Justiça, para definir os detalhes do plano operacional de enfrentamento ao crime organizado no Rio de Janeiro. Forças de segurança federais apoiarão, sem data para acabar, a atuação da polícia estadual.

Essa “ação integrada” inclui o envio de 300 agentes da Força Nacional de Segurança, recém autorizado por Dino, e o deslocamento de outros 270 homens da Polícia Rodoviária Federal para o estado. 50 viaturas e 22 veículos blindados também fazem parte da ajuda do governo federal.

“Apesar de ser um trabalho em conjunto, a coordenação de áreas mais sensíveis ficará com o Rio de Janeiro, pela experiência das nossas forças”, disse Castro, que também revelou que o principal objetivo das ações de segurança é desestruturar as “narcomilícias”. “A força-tarefa estadual funcionou muito bem e provocou um enfraquecimento claro, nítido nelas. E aí o tráfico começou a tentar conquistar as áreas de milícia e, em alguns locais, eles acabaram se unindo, fazendo com o que a gente chama hoje de narcomilícias, que é a união entre o tráfico e as milícias”, explicou.

Siga