Castro comunica ao PL que não pretende voltar a se candidatar e diz que atuará como advogado

Depois de ter ficado fora da disputa ao Senado devido às suas ligações com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, comunicou ao PL que não pretende se candidatar novamente a um cargo público.

Castro, que está contratado pelo partido para fazer a articulação junto a prefeitos do interior do estado, pretende voltar a atuar como advogado depois das eleições.

“Não pretendo me candidatar novamente depois de tudo o que passei. Acho que já cumpri meus objetivos na política e o melhor a fazer é reabrir o meu escritório de direito e atuar como advogado. Eu não tenho dúvidas de que estarei bombando em pouco tempo”, afirmou ao RADAR.

O ex-governador do Rio desistiu da disputa após ter sido alvo de duas ações da Polícia Federal que miravam as conexões do banqueiro Daniel Vorcaro..

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Na ocasião, Castro afirmou que abriria mão da candidatura para se dedicar à sua defesa.