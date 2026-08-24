Castro comunica ao PL que não pretende voltar a se candidatar e diz que atuará como advogado
O ex-governador do Rio desistiu da disputa após ter sido alvo de duas ações da Polícia Federal que miravam as conexões do banqueiro Daniel Vorcaro
Depois de ter ficado fora da disputa ao Senado devido às suas ligações com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, comunicou ao PL que não pretende se candidatar novamente a um cargo público.
Castro, que está contratado pelo partido para fazer a articulação junto a prefeitos do interior do estado, pretende voltar a atuar como advogado depois das eleições.
“Não pretendo me candidatar novamente depois de tudo o que passei. Acho que já cumpri meus objetivos na política e o melhor a fazer é reabrir o meu escritório de direito e atuar como advogado. Eu não tenho dúvidas de que estarei bombando em pouco tempo”, afirmou ao RADAR.
O ex-governador do Rio desistiu da disputa após ter sido alvo de duas ações da Polícia Federal que miravam as conexões do banqueiro Daniel Vorcaro..
Na ocasião, Castro afirmou que abriria mão da candidatura para se dedicar à sua defesa.