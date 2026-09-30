Casos de família: Anielle Franco se nega a pedir votos para viúva de Marielle candidata ao Senado

Candidata à Câmara, a ex-ministra da Igualdade Racial do governo Lula, Anielle Franco (PT-RJ), publicou nas suas redes sociais, na manhã desta quarta-feira, uma “colinha” eleitoral na qual pede votos apenas para Benedita da Silva (PT) na disputa ao Senado pelo Rio. Ela deixou em branco o espaço destinado à segunda vaga. A escolha chama atenção por excluir Mônica Benício, ex-cunhada de Anielle e candidata à Casa Alta pelo PSOL.

As duas mantêm relação distante desde o assassinato de Marielle Franco, irmã de Anielle, em março de 2018.

Mônica foi companheira de Marielle por 14 anos e construiu sua trajetória política também a partir da atuação em torno da memória da ex-vereadora e da cobrança por esclarecimentos sobre o assassinato.

Anielle deixou o Ministério da Igualdade Racial neste ano para disputar uma vaga na Câmara. Sua atuação no governo Lula transformou a ministra em uma das principais figuras do campo político ligado às pautas de igualdade racial e direitos humanos.