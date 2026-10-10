Caso Vorcaro-Lula: a fake news criada para atacar o publisher da Editora Abril

Depois da publicação da última capa de VEJA com o áudio e os documentos de denúncias de Daniel Vorcaro a respeito do presidente Lula, o petismo e os veículos de imprensa alinhados ao projeto de poder do partido dedicaram-se a espalhar desinformação. Uma das fake news publicadas foi a de que o executivo Fábio Carvalho, chairman e publisher da Editora Abril, responsável por VEJA, participou de um jantar de empresários em São Paulo em apoio ao presidenciável Flavio Bolsonaro. É pura mentira.

O caso é fácil de ser desmentido por qualquer checagem básica (coisa que os veículos não fizeram, pois têm maior compromisso com a militância, muitas vezes em troca de anúncios do governo, do que com a verdade). Na data do jantar, 27 de agosto, Carvalho estava fora de São Paulo. Ele partiu da cidade no aeroporto de Congonhas às 11h do mesmo dia e retornou à metrópole em 30 de agosto, por volta das 14h.

A origem dessa fake news foi um artigo divulgado no início de outubro na Piauí por João Moreira Salles, fundador da revista e documentarista responsável por filmes como o Entreatos, a respeito dos bastidores da primeira campanha vitoriosa de Lula à presidência. No artigo da Piauí, Moreira Salles critica empresários presentes ao jantar com Flávio Bolsonaro, citando na lista de presentes o nome de Fábio Carvalho. Não há dúvidas sobre o erro, pois Moreira Salles acrescenta entre parênteses “varejo e mídia”.

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Além da falta de cuidado com as informações publicadas, o erro da Piauí foi não ter corrigido até hoje o texto. Por preguiça, intenções políticas ou as duas coisas juntas, veículos de menor expressão passaram a reproduzir essa mentira como parte da campanha do PT para atacar a VEJA e a instituição Editora Abril.

Se não bastasse, esses veículos de menor expressão publicaram depois outra fake news a respeito de Fábio Carvalho, sustentando que ele havia comprado um triplex de Daniel Vorcaro, em transação feita pela Enforce. Outra mentira: Fábio Carvalho nunca teve qualquer relação societária com a Enforce.

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