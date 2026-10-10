Caso Vorcaro-Lula: a fake news criada para atacar o publisher da Editora Abril
Menção mentirosa ao executivo Fábio Carvalho teve origem num artigo publicado por João Moreira Salles, na revista Piauí
Depois da publicação da última capa de VEJA com o áudio e os documentos de denúncias de Daniel Vorcaro a respeito do presidente Lula, o petismo e os veículos de imprensa alinhados ao projeto de poder do partido dedicaram-se a espalhar desinformação. Uma das fake news publicadas foi a de que o executivo Fábio Carvalho, chairman e publisher da Editora Abril, responsável por VEJA, participou de um jantar de empresários em São Paulo em apoio ao presidenciável Flavio Bolsonaro. É pura mentira.
O caso é fácil de ser desmentido por qualquer checagem básica (coisa que os veículos não fizeram, pois têm maior compromisso com a militância, muitas vezes em troca de anúncios do governo, do que com a verdade). Na data do jantar, 27 de agosto, Carvalho estava fora de São Paulo. Ele partiu da cidade no aeroporto de Congonhas às 11h do mesmo dia e retornou à metrópole em 30 de agosto, por volta das 14h.
A origem dessa fake news foi um artigo divulgado no início de outubro na Piauí por João Moreira Salles, fundador da revista e documentarista responsável por filmes como o Entreatos, a respeito dos bastidores da primeira campanha vitoriosa de Lula à presidência. No artigo da Piauí, Moreira Salles critica empresários presentes ao jantar com Flávio Bolsonaro, citando na lista de presentes o nome de Fábio Carvalho. Não há dúvidas sobre o erro, pois Moreira Salles acrescenta entre parênteses “varejo e mídia”.
Além da falta de cuidado com as informações publicadas, o erro da Piauí foi não ter corrigido até hoje o texto. Por preguiça, intenções políticas ou as duas coisas juntas, veículos de menor expressão passaram a reproduzir essa mentira como parte da campanha do PT para atacar a VEJA e a instituição Editora Abril.
Se não bastasse, esses veículos de menor expressão publicaram depois outra fake news a respeito de Fábio Carvalho, sustentando que ele havia comprado um triplex de Daniel Vorcaro, em transação feita pela Enforce. Outra mentira: Fábio Carvalho nunca teve qualquer relação societária com a Enforce.