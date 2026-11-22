Um projeto de lei apresentado pelo deputado federal Augusto Coutinho, do Republicanos, propõe a proibição de que pessoas condenadas por qualquer crime obtenham lucro financeiro com filmes, séries, livros ou entrevistas sobre os delitos que cometeram. A iniciativa ganhou força após a divulgação de que Suzane von Richthofen teria recebido um cachê para participar do documentário Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, produzido pela plataforma Netflix.

Qual é a origem da proposta apresentada na Câmara?

A iniciativa de Augusto Coutinho inspira-se na legislação norte-americana conhecida como Son of Sam, criada em 1977. Esse modelo estabelece a transferência dos lucros de produções de entretenimento, que iriam para os autores dos delitos, diretamente para as vítimas ou seus familiares. A proposta brasileira visa abarcar diferentes formatos de mídia e entretenimento comercializados.

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Quais mídias e formatos seriam afetados pelo projeto?

A nova proposta estabelece restrições abrangentes para impedir que condenados recebam compensações financeiras decorrentes da repercussão de suas infrações penais. O texto veda o rendimento por meio de livros, palestras, entrevistas jornalísticas ou participações em produções audiovisuais de qualquer natureza, como séries e documentários. O objetivo central é evitar a monetização da trajetória criminal por parte dos próprios executores dos atos. O projeto coloca todas as categorias de delitos sob o mesmo regramento de vedação de lucro.

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Quais entraves jurídicos a medida enfrentou no exterior?

Quando promulgada nos Estados Unidos, a legislação inspiradora colidiu diretamente com a Primeira Emenda daquele país, que garante a liberdade de expressão, necessitando de reajustes posteriores. A advogada Luciane Tavares, que atua na Flórida e em Nova York, explica que a aplicação atual ocorre caso a caso. Em Nova York, a realização de documentários envolvendo vítimas exige o cumprimento de etapas específicas, incluindo a notificação dos afetados e a destinação de valores a eles ou a um fundo direcionado às vítimas.

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