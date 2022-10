Caso no Amazonas chama a atenção do Conselho Nacional de Justiça

O TRF da 1ª Região cassou recentemente uma sentença que conferia ao Tabelião José Marcelo de Castro Lima Filho uma lotação irregular no Estado do Amazonas, em Manacapuru. Até aqui, no entanto, a decisão não foi cumprida pela corregedoria do Tribunal de Justiça do Amazonas que, sem explicação, tem ignorado a decisão. O caso vem chamando a atenção do Conselho Nacional de Justiça.